Almada reconoce el revés ante Cruz Azul es el peor desde que dirige al Santos

México, 25 ene (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna, afirmó este sábado que la derrota por 3-0 ante el Cruz Azul es la peor desde que está al frente del equipo.

'Hicimos el peor partido desde que estoy al frente, no encuentro nada destacable, estuvimos pésimos', declaró al término del partido del torneo Clausura mexicano.

Almada llegó a Santos en las últimas jornadas del Clausura 2019. En el Apertura de ese año clasificó a su equipo a la Liguilla y ahora explicó por qué este partido fue el peor que ha dirigido.

'Cruz Azul nos gana bien porque nosotros cometimos muchos errores en distintas facetas del juego, no tuvimos buena transición de pelota y ahora hay que hablar con los jugadores para que esto no nos vuelva a suceder' dijo.

También negó que Cruz Azul los hubiera sorprendido.

'Sabíamos lo que iba a hacer, simplemente nosotros tuvimos muchas equivocaciones en la salida y eso te lo aprovecha cualquier equipo, tantas equivocaciones tuvimos que Cruz Azul pudo llegar y resolver', añdió.

Almada reconoció la relevancia de un equipo como La Máquina, pero insistió en señalar las debilidades de su conjunto.

'Ellos tienen grandes futbolistas, un gran entrenador, pero cualquier equipo te supera en la liga mexicana si no entras con la actitud y concentración que debes; eso es lo que pasó hoy sobre la cancha', explicó.

El uruguayo manifestó que no puede rescatar nada de está derrota.

'Hoy no fue para nosotros, simplemente no nos salió nada, hay muchas cosas que no hicimos bien, no encuentro nada positivo en lo que pasó', agregó.

La derrota es la segunda para el equipo de Almada, que tiene tres puntos y ocupa el la decimotercera plaza.

En la cuarta fecha el Santos Laguna recibirá a los Pumas UNAM del entrenador español Míchel el 1 de febrero en Torreón. EFE