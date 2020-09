Almirón espera que el Elche esté 'a la altura de su primer partido” en LaLiga

Elche (España), 25 sep (EFE).- El entrenador del Elche, el argentino Jorge Almirón, afirmó este viernes que confía en que su equipo, a pesar de la precariedad de efectivos con la que afronta su debut, esté a la altura de lo que supone su primer partido en la Primera división española y ante un rival como la Real Sociedad.

“Afrontamos el partido con seriedad y sabiendo de su importancia”, dijo el técnico, quien recordó que el Elche es un equipo en “construcción” que se enfrentará mañana a una Real Sociedad “que tiene un gran entrenador y jugadores importantes y consolidados”.

“De Segunda a Primera hay un escalón pronunciado, pero los jugadores que han ascendido saben jugar partidos decisivos y los que han llegado van a sumar”, dijo Almirón, quien justificó el retraso en la llegada de refuerzos al señalar que tratan de elegir 'la mejor opción posible”.

El argentino ve a su equipo “en buen estado” y con “entusiasmo” y confió en que antes del 5 de octubre, fecha en la que concluye el plazo de fichajes, pueda contar con más jugadores y “lo antes posible para prepararnos mejor”.

Almirón pronosticó un partido diferente al que jugó su equipo hace una semana en el Gamper, donde ofreció una buena imagen ante el Barcelona, “porque se jugará a un ritmo diferente y hay que estar preparados”.

“Empieza lo serio”, comentó el argentino, quien aseguró tener claro que el único objetivo del Elche es la permanencia y que ésta pasa por “cuidar los detalles en cada partido”.

Jorge Almirón consideró que es una “ventaja” mantener un grupo de jugadores de pasadas temporadas “porque se conocen, sobre todo en defensa y las bandas”, y admitió que para muchos de sus futbolistas “jugar en Primera es un premio importante”.

“También es mi primera experiencia en España y tengo la confianza de que me va a ir bien. Todos tenemos algo que jugarnos y espero no defraudar en cuanto a dedicación y esfuerzo”, agregó el preparador.

En cuanto a su situación federativa, ya que no podrá sentarse en el banquillo al no haberse tramitado aún su ficha, Almirón se mostró convencido de que el martes, en la reunión del Jira Panel UEFA, quedará solucionado.

“Seguramente no habrá problemas. Estar en el banquillo era importante para mí. En la anterior ocasión que se dio de entrenar en España no cumplía con el tiempo reglamentario para dirigir en Europa y lo asumí con naturalidad”, recordó el técnico, quien achacó a un problema en las fechas la no tramitación de su ficha.

El preparador argentino confirmó que será Jesús Muñoz, al que ve “muy preparado y con experiencia”, el que estará en el banquillo y dirigirá al equipo, si bien precisó que le gusta que los jugadores gocen de cierta autonomía.

“Mañana se inicia algo lindo para la institución y pido a la afición que confíe en el equipo. Esperamos representarlos bien”, concluyó. EFE

1004341