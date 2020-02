Almodóvar en los Óscar: 'No ser favorito me da más tranquilidad'

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Pedro Almodóvar, que luchará hoy por el Óscar a mejor cinta internacional por 'Dolor y gloria', aseguró a Efe que no ser el rival a batir en esa categoría le da mucha calma a la hora de afrontar la gran gala del cine.

'Me siento muy bien, sin nervios, no sé por qué. El hecho de no sentirte favorita te da más tranquilidad', señaló en referencia al fenómeno surcoreano de 'Parasite'.

Además de 'Parasite' y Dolor y gloria', el Óscar a mejor película internacional cuenta como nominadas con 'Corpus Christi' (Polonia), 'Honeyland' (Macedonia del Norte) y 'Les Misérables' (Francia).

Almódovar ya cuenta con dos Óscar: mejor película internacional (antes conocida como mejor cinta en lengua extranjera) por 'Todo sobre mi madre' (1999) y el reconocimiento al mejor guion por 'Hable con ella' (2002).

De ahí que sienta que ya solo estar en los Óscar sea 'un colofón' perfecto al gran recorrido de 'Dolor y gloria', cuyo protagonista, Antonio Banderas, opta hoy además al galardón a mejor actor.

Además, Almodóvar mostró su satisfacción por ver que la película, con un claro tono autobiográfico y que refleja un imaginario muy español, ha conectado con el público de todo el planeta.

'Me sorprende que, aunque todo el mundo sabe que es muy cercana a mi intimidad, cada uno reconoce los personajes de acuerdo consigo mismo, se identifica', detalló.

'El descubrimiento ha sido comprobar que es una película que se entiende absolutamente en cualquier lugar del mundo. Es una sensación maravillosa (...). El dolor es parte de la vida. Hay que saber vivir con ello, integrarlo. Y si puedes crear con ello, mejor todavía', agregó.

En mitad de la entrevista sobre la alfombra roja con Efe, Almodóvar se cruzó con Penélope Cruz, actriz de reparto en 'Dolor y gloria' y la encargada esta noche de anunciar el premio a la mejor película internacional.

'Sabré qué nombre está leyendo porque lo leeré en sus ojos antes de que lo diga', aseguró el director.

Penélope Cruz y Antonio Banderas fueron los encargados hace ya dos décadas de desvelar que Almodóvar era el ganador por 'Todo sobre mi madre', una ocasión que la actriz inmortalizó gritando: '¡Pedrooo!'. EFE

