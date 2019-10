Almudena Grandes: creo que lo que pasa en la calle asusta al Gobierno catalán

Fráncfort (Alemania), 17 oct (EFE).- La escritora española Almudena Grandes dijo hoy en la ciudad alemana de Fráncfort, donde asiste a la Feria internacional del libro, que lo que está pasando en las calles de Barcelona ha alcanzado niveles de violencia que nadie se esperaba y que es algo que asusta hasta al propio Gobierno catalán.

'Es verdad que en Cataluña se están llegando a niveles de violencia que no se esperaba nadie, ni siquiera el propio Gobierno catalán', dijo la novelista en un debate sobre la libertad de expresión en España celebrado en la Feria.

'Lo que está pasando en la calle en Barcelona es un kale borroca más grande. Es asustante y creo que el propio Gobierno catalán está asustado porque nadie se lo esperaba', agregó.

Cuando el tema de Cataluña se introdujo en el debate, Grandes advirtió que aunque se podía hablar del tema éste no tenía nada que ver con el de la libertad de expresión.

'El tema de Cataluña no tiene nada que ver con el de la libertad de opinión. Una prueba de ello es que en Cataluña hay un gobierno independentista'

Las condenas a los políticos independentistas tampoco tienen que ver, según grandes, con el tema de la libertad de opinión

'Los presos han sido condenados por el Supremo porque el orden jurídico español considera como delito proclamar unilateralmente la independencia de un territorio. No me alegro de que nadie esté en la cárcel pero esto no tiene nada que ver con la libertad de opinión', dijo.

En términos generales, aunque considera que hay leyes que se deben cambiar -empezando por la llamada 'ley mordaza'- Grandes sostiene que la libertad de opinión no está amenazada en España.

'Una cosa es que haya leyes que cambiar y otra cosa que la libertad de opinión este amenazada. No creo que la libertad de opinión esté amenazada', dijo.

Con respecto a la derogación de la 'ley mordaza' (la Ley de Seguridad Ciudadana arobada en 2015), Grandes señaló que esta no será posible mientras no haya un Gobierno progresista estable.

También se mostró convencida de que no habrá un Gobierno de derechas y dijo que, en caso de que lo hubiera, no cree que el PP llegase a pactar con VOX ni a asumir posiciones similares a las de Victor Orban en Hungría o a las del Gobierno polaco.

'Es verdad que tenemos por primera vez un partido de ultraderecha en el parlamento y que hay temores de que para un hipotético gobierno de derecha se recurra al apoyo de la ultraderecha', admitió,

'Pero no creo que vaya a haber un Gobierno de derecha y en caso de que lo hubiera no creo que el PP se deje arrastrar a posiciones como las de Orban o las del mellizo superviviente', en alusión en este caso a Jaroslaw Kaczynski, líder del partido gubernamental polaco y hermano del fallecido presidente polaco, Lech Kaczinsky , dijo.EFE