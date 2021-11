Alonso: A Kimi le echaremos de menos, es un gran piloto y un tipo honesto

Losail (Qatar), 18 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno (2005 y 2006, con su actual escudería, de aquella denominada Renault), declaró este jueves en el circuito de Losail, sede del Gran Premio de Qatar -el antepenúltimo del Mundial- que al finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el último campeón del mundo de Ferrari (2007), que se retirará al final de esta temporada, se le 'echará de menos, porque es un gran piloto' y porque es 'una persona honesta'.

'A Kimi lo echaremos de menos. A mí personalmente me gusta mucho, tanto dentro como fuera de las pistas. Ha demostrado su calidad durante muchos años como piloto; y como persona a mí me parece un tipo honesto', manifestó este jueves en Qatar el doble campeón mundial asturiano -32 veces victorioso en la categoría reina, en la que cuenta 22 'poles' y 23 vueltas rápidas-, que debutó el mismo año que Raikkonen (2001) en la Fórmula Uno.

'La gente habla de él como si fuera una persona fría, lo llaman 'Iceman' y todas esas cosas. Pero es una persona diferente fuera de los circuitos; mucho más abierta. Ha sido una gran contribución para la Fórmula Uno y le echaremos de menos, seguro', apuntó Alonso, que tuvo a Raikkonen (21 victorias y 18 'poles' en F1) como su principal rival en el primero de sus dos títulos (2005), cuando el finés estaba en McLaren; y que fue compañero suyo durante una temporada (2014), en Ferrari.

Sobre el debut el año próximo en F1 del chino Gaunyu Zhou, en la escudería que deja Kimi (Alfa Romeo), aunque en sustitución del italiano Antonio Giovinazzi -anuncio efectuado a principios de esta semana- el genial piloto asturiano, que cuenta 97 podios en la categoría reina, opinó que 'será bueno para Zhou, para China y para la F1'.

'Me alegro por él. Coincidimos en las pruebas de finales del año pasado en Abu Dabi, cuando rodamos con un Renault viejo; y me pareció un chico majo; estoy contento por él', dijo Alonso.

'Aunque Antonio (Giovinazzi) se va; y eso es duro para él, imagino', precisó.

El español de Alpine indicó, en una de las ruedas de prensa oficiales de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvieron lugar en Losail que 'será curioso ver cómo se comporta' un monoplaza de la categoría reina en esta pista, que debuta en el campeonato.

'No puedo comentar mucho de esta pista, porque no la conozco; salvo por los Grandes Premios del Mundial de motociclismo. Me gusta estar aquí y parece un circuito rápido, pero lo más curioso será ver cómo se comporta un Fórmula Uno en esta pista. Parece rápida y agradable para pilotar. Estoy contento de estar aquí por primera vez; y espero que volvamos durante muchos años', declaró el ovetense.

'Me gusta esta zona. Tiene grandes instalaciones. Viví tres años en Dubai y todos estos países me gustan, porque nos resultan confortables cuando venimos', indicó.

Acerca del incidente del pasado domingo en Interlagos (Sao Paulo) entre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -segundo, a 14 puntos- Alonso indicó que 'no' vio 'las imágenes'.

'No vi las imágenes, no me dio tiempo, vine directamente de Brasil aquí. Pero si las mirara seguramente no tendría una opinión', comentó Fernando acerca del incidente, por el que presentó apelación Mercedes -considerando irregular la maniobra de Verstappen al defenderse de uno de los intentos de adelantamiento de Hamilton- y que será tratado a lo largo de la jornada de este jueves en Qatar.

'Imagino que será un incidente de carrera y no creo que pase nada. Si los comisarios no decidieron sancionar en su momento, no creo que haya sanción ahora', opinó Alonso este jueves en el circuito de Losail, situado a unos 20 kilómetros al norte de Doha, la capital de Qatar. EFE

arh/og