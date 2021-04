Alonso: 'El próximo atracón de carreras me vendrá bien para seguir mejorando'

Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine) dijo que 'el próximo atracón de carreras', con dos fines de semana de competición consecutivos en Portugal y España, le vendrá 'bien para seguir mejorando'.

Tras quedarse fuera de los puntos en Imola (Italia), sede del Gran Premio de la Emilia Romaña de Fórmula Uno, Fernando Alonso destacó la importancia de 'acabar' la carrera.

'Me he quedado cerquita de los puntos', comentó a DAZN el asturiano, que fue undécimo. 'Pero estoy contento de como fue la carrera. Es la primera que acabo', recordó. Y es que en la cita inaugural de la temporada, hace tres semanas en Baréin, abandonó.

'Estas son experiencias que se van quedando en el bolsillo. Cada vuelta que doy, me encuentro un poco más cómodo con todo y voy aprendiendo cosas. Hoy era importante acabar y, con todo lo que ha pasado, esta carrera ha valido por dos o tres', aseguró.

'Me quedo con la dificultad del inicio de carrera, de interpretar las condiciones de pista. No ha habido entrenamientos. Hemos tenido un día y medio de preparación en Baréin, así que imagínate las cosas que he asimilado en las primeras vueltas. El 'safety car', la bandera roja... Han pasado muchas cosas', relató.

El dos veces campeón del mundo destacó que con el paso de las vueltas fue encontrándose 'más cómodo con el coche'. 'No es igual en la vuelta 1 que en la 63. Por eso creo que el atracón de carreras de las próximas semanas me vendrá bien para seguir mejorando y a ver si podemos sumar los primeros puntos de la temporada', deseó.

La Fórmula Uno reanudará su calendario entre el 30 de abril y el 2 de mayo en Portugal. Después, la caravana pondrá rumbo a España para competir el 9 de mayo. EFE