Alonso: 'La Formula Uno es la competición que más puede ofrecerme ahora'

Barcelona, 6 may (EFE).- La hiperactividad competitiva del piloto español Fernando Alonso (Oviedo, 1981) le ha llevado de vuelta a la Formula Uno, la competición del mundo del automovilismo que considera que más le puede ofrecer en este momento, cuando está a punto de cumplir 40 años.

Así lo explica en esta entrevista conjunta de EFE y otros medios internacionales en la previa del Gran Premio de España, que se disputará este fin de semana en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Alonso llega a la cita en la duodécima posición de la clasificación general después de su octavo puesto en Portugal.

Pregunta: Ha vuelto a la Formula Uno y a Alpine (el equipo Renault). ¿Cuáles son sus sensaciones?

Respuesta: Estoy en un punto de mi vida en el que me siento bien, confiado en pilotar mejor que nunca. Pero cuando entras en una nueva aventura o en un retorno de este tipo no puedes pensar que no te encontrarás con dificultades. En Imola no estuve totalmente cómodo, y el problema de la F1 es que hay muchos medios de comunicación y se escribieron muchos artículos durante las siguientes dos semanas antes del Gran Premio de Portugal.

P: ¿Le preocupa?

R: No quiero pensar demasiado en esto ni preocuparme. Quiero prepararme para conducir de la mejor manera en las siguientes carreras, pero es evidente que habrá algunas nuevas dificultades, aunque ojalá no las haya. Otras temporadas, si lo hacías bastante bien con un coche de la clase media, lo habitual era que acabaras entre la novena y la undécima posición. Pero este curso la clase media está más ajustada y puedes terminar séptimo si conduces perfectamente o decimoquinto si no consigues la perfección.

P: Este año termina el contrato del Circuito de Barcelona-Cataluña con Liberty Media para acoger Grandes Premios de F1. ¿Es optimista con la renovación o piensa que puede ser su última carrera en casa y encima sin público (tan solo podrán acceder 1.000 espectadores)?

R: Honestamente no creo que este sea el último Gran Premio que se haga en España. Tengo la esperanza de que haya futuro para la carrera de Barcelona. Hemos hecho muchos tests de invierno aquí y para la F1 creo que ha sido muy bueno venir a España durante estas últimas décadas.

Muchos patrocinadores se han unido a la disciplina, se creó un equipo, ahora hay dos pilotos españoles otra vez en la parrilla, Pedro Martínez de la Rosa lo hizo muy bien en el pasado. Intento pensar en positivo respecto al futuro de este Gran Premio, aunque obviamente no está en mis manos, es solo una esperanza.

P: ¿Cómo afronta que el Gran Premio de su casa se dispute sin prácticamente público?

R: Obviamente no es una situación buena, pero está sucediendo en todas las carreras. Quizá en Bahrein ya no hay muchos espectadores en una temporada normal, pero en Portugal hubiese habido muchísimos espectadores, como en España, e Imola se hubiese llenado de 'tiffosi'. En mi caso, claro, noto más la falta del público en España.

P: ¿Qué ha cambiado en su pilotaje desde que empezó en la F1 hasta ahora?

R: Ahora soy más maduro y he aprendido de la experiencia de toda la gente que he tenido y tengo a mi alrededor para optimizar el coche. Cuando llegas a la F1 siendo joven escuchas a todo el mundo, intentas entender lo que te dicen, pero acaba mandando tu instinto, porque los antecedentes hasta ese momento tan solo son las carreras de karts y las fórmulas jóvenes. Y en esas disciplinas te dedicas a sobrevivir por ti mismo y no tienes un montón de gente intentando ayudarte.

P: ¿Qué le motiva de la F1 que no tengan las otras competiciones en las que ha competido?

R: Después del parón de la pandemia, la F1 está produciendo un gran espectáculo y una gran competición. Cuando la dejé en 2018 creo que fui muy honesto con todo el mundo. Entonces sentí que tenía retos más atractivos, como el WEC, la IndyCar o el Dakar, que podían ofrecerme más en ese momento. Y ahora vuelvo por el mismo motivo: pienso que la F1 es el mejor reto y la mejor competición en este momento. A pesar de la pandemia, los equipos siguen muy fuertes, en buena salud económica y se ofrece un gran espectáculo con buenos coches.

P: ¿Las otras competiciones se han visto más afectadas por la pandemia?

R: Entre otras cosas, han visto reducidos sus patrocinadores. Aunque la IndyCar sigue siendo una gran competición y el Dakar es algo que tengo en mente de cara al futuro. La WEC creo que está viviendo un periodo de transición. Así que ahora la F1 es lo mejor que hay sobre la mesa.

P: ¿Qué aspectos se han modernizado en la F1 desde el 2018?

R: La llegada de Liberty Media ha ampliado el conocimiento respecto a lo que los espectadores de este deporte necesitan y lo que el espectáculo significa más allá del deporte en sí, por ejemplo para el mundo de la ingeniería. La 1 necesita escuchar a sus seguidores para darles un buen espectáculo los domingos, y siento que Liberty Media ha entendido esto.

Tan solo han necesitado un par de años para producir nuevas ideas, como las carreras al esprint (la carrera del sábado de menor distancia que la del domingo que se probará por primera vez en el Gran Premio de Gran Bretaña el fin de semana del 17 de julio), lo cual lo considero un éxito de esta temporada. Es el momento de probar cosas nuevas y decidir cuáles son buenas para el futuro.

P: ¿Entonces, este 2021 es un simple año de preparación para 2022, el año en el que se introducirán las nuevas reglas?

R: Si lo miras con perspectiva es así, 2021 es un año de preparación, no hay dudas. Esto es así desde que se supo que las nuevas reglas que se iban a implementar en 2021 finalmente lo harán en 2022. Es la primera temporada post-covid y los coches son más o menos similares a los del año pasado. 2022 puede suponer una revolución para la F1.

P: ¿Cree que Carlos Sainz se ha adaptado bien a Ferrari?

R: Se necesitan más carreras para ver la comparativa con sus referencias y su compañero de equipo. El hecho más importante es que Ferrari está siendo más competitivo respecto al último año, que es un coche que puede luchar por la tercera posición en el campeonato de constructores y que en un par de carreras podría estar peleando con Red Bull y Mercedes. Esto es bueno para la F1 y, por supuesto, para Carlos.

P: En su palmarés tiene dos victorias en el Gran Premio de España. Ganó con Renault en 2006 y con Ferrari en 2013. ¿Cuál fue más especial?

R: La victoria del 2006, sin duda. Lo que vi en las gradas en 2006 y 2007 no lo he visto nunca más en mi vida. Ganar en un circuito lleno de color azul fue increíble. Me provocó grandes sensaciones. Evidentemente cualquier triunfo en casa es bonito, como el de 2013, pero en 2006 viví algo que creo que nunca más volveré a experimentar por la pasión de los espectadores y el apoyo que me dieron. EFE

