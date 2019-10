Alonso lanza una iniciativa en favor de los océanos con su marca de ropa

Madrid, 21 oct (EFE).- Fernando Alonso, doble campeón del Mundial de Fórmula Uno y ganador del último Mundial de Resistencia, presentó este lunes en Madrid una doble iniciativa para recaudar fondos en favor del cuidado de los océanos junto a la organización 'Mission Blue' y la plataforma de venta por internet eBay.

La venta de una gama de 400 sudaderas y camisetas fabricadas con plásticos reciclados -'Cada sudadera está fabricada con unas 26 botellas de plástico recicladas', aseguró el piloto-, y la subasta de tres tablas de surf decoradas por los artistas españoles Okuda, Edgar Plans y Domingo Zapata en 'eBay solidario' generarán recursos para el cuidado de un área de posidonia en las Islas Baleares.

Esta zona de vegetación marina en el archipiélago balear es una de las 500 áreas marinas o 'Hope Spots' que la organización 'Mission Blue', creada por la bióloga marina estadounidense Silvia Earle, premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018, protege y limpia de residuos, una labor a la que contribuirán los ingresos de esta iniciativa.

Alonso presentó esta iniciativa junto al montañero y presentador televisivo Jesús Calleja en la sede de eBay en España, en un acto en el que también participó la directora de Comunicación para España de la plataforma, Mónica Pérez, y los artistas que han decorado las tres tablas de surf que saldrán a subasta.

Durante esa charla, el piloto asturiano, campeón mundial de Fórmula Uno en 2005 y 2006 con Renault, aseguró que no tiene 'ganas ni ansia' de volver y dijo que no tiene claro si volverá al 'Gran Circo' con el cambio de normativa previsto para 2021.

'Va a haber un cambio importante y se van a mezclar las cartas, pero no puedo decir si voy a volver o no seguro, puede que sí o puede que no', añadió un Fernando Alonso que en enero tendrá su primera participación en el Rally Dakar, aunque el asturiano se emplazó al 24 de octubre, cuando Toyota confirme sus pilotos.

En el Dakar, Alonso recordó que es 'el rally más duro del planeta' y que por eso su 'primer objetivo' será acabarlo, pero admitió que una vez en carrera, tratará de competir. 'Si hago el Dakar, un 1% de mi cabeza pensará en ganarlo', reconoció. EFE