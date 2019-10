Alonso: 'Llegar a la meta es el primer objetivo'

Vila-Seca/Salou (Tarragona), 24 oct (EFE).- El piloto español Fernando Alonso consideró que su objetivo primordial es llegar a la meta en la edición 2020 del rally Dakar el día en el que ha anunciado que participará en la prueba por primera vez.

'Me gustaría acabar. Suena fácil pero el 60% de los coches no acaban. De cada diez solo cuatro llegan a meta, ser uno de esos cuatro sería estupendo para vivir toda la experiencia. Eso depende también un poco de la suerte', expresó.

'Me gustaría no tener un problema grave al segundo o tercer día y tener que volver a casa. Intentaremos que eso no pase. Llegar a meta es el primer objetivo. El ser relativamente competitivos, no sé si en todo el rally pero sí en alguna etapa suelta, también me gustaría conseguirlo', comentó.

Pese a eso no quiere descartar una victoria de etapa: 'Ahora sobre el papel es imposible. En cuanto a ritmo o experiencia diría que no podemos tener ese objetivo. Pero sí me gustaría hacerlo bien o estar cerca de ello en alguna etapa que salga todo bien. Al principio están todos pero si sigues en carrera al final solo hay siete u ocho favoritos y suele haber más opciones'.

Más complicado parece un triunfo en la general: 'Después de ver que Sebastien Loeb, quizás el mejor piloto de rallies de la historia, lo ha intentado varias veces y todavía no lo ha conseguido llegar yo que nunca he hecho nada en la tierra y pensar en ganar no sería muy normal. Pero afrontar un reto pensando en un 0% de opciones de ganar sería estúpido. Digo un 1% por llenarme un poco de ilusión yo y la gente'.

Alonso definió la participación en esta prueba como 'el desafío más grande de su carrera deportiva' y aseguró que 'no fue una decisión fácil': 'La tomé hace algún mes. Después de probar las primeras veces y de ir a Namibia a las dunas en agosto, sí que te gusta la experiencia. Pero a la hora de dar el máximo rendimiento, de afrontar un Dakar en medio de la nada y con todas las dificultades, hay que tener también una cierta osadía'.

'Es un poco por buscar retos imposibles. Cuando pensé en el Dakar lo primero que me vino a la cabeza es que seguramente no se podía hacer. Pero como he probado tantas cosas en mi vida que no se podían hacer y cuando se consiguen entras a formar parte de la historia de este deporte, quiero seguir probando estas cosas e intentar hacerlas posibles', señaló también.

El asturiano confirmó una noticia que ya se esperaba el día de la presentación del equipo Toyota Gazoo Racing, donde estuvo acompañado por su copiloto Marc Coma y el resto de sus compañeros en un acto celebrado en el Centro de Convenciones de Port Aventura.

Allí habló también sobre qué opinan quienes han coincidido con él en la Fórmula 1 acerca de esta participación: 'No he comentado nada con ellos, no he ido desde Monza a verles. Todos los amigos que tengo seguramente me apoyen y me animen. Saben de las aventuras que he hecho todos estos años, que todas ellas parecían difíciles sobre el papel'.

'Puedes ser bueno en Fórmula 1 pero luego cuando llegas al karting los especialistas allí te mojan la oreja. Igual en la resistencia o en la tierra. A ver si en el Dakar puedo sentirme medianamente competitivo y ser una pieza importante de la carrera', agregó.

Además reconoció que tomar parte en una prueba como el rally de Montecarlo no está ante sus planes a corto plazo y se refirió a su amigo Carlos Sainz, que en el Dakar será su rival: 'Ha sido siempre un apoyo muy importante. Le he hecho mil y una preguntas y siempre ha sido muy sincero conmigo'.

'La amistad que tenemos es importante también para saber que quiere que lo haga todo con conocimiento de causa, sabiendo que hay que respetar la carrera y deseándome lo mejor. Ojalá tengamos los dos un buen rally', completó.

A la hora de analizar las complicaciones con las que se ha encontrado dando este salto, indicó: 'Todo en general. Sería muy difícil enumerar las dificultades y si las digo yo parece que me estoy poniendo de víctima'.

'Una cosa tan fácil como acelerar y frenar a la vez es un chip que yo en 37 años nunca he tenido. Aquí en cuanto te subes al coche, a partir de segunda o tercera ya vas prácticamente con los dos pedales pisados todo el rato. Desde eso a leer el terreno, a intuir cómo están cortadas las dunas', afirmó.

Preguntado sobre sus fortalezas respecto a otros rivales, respondió: 'Tengo otras experiencias, otra forma de preparar la carrera. Una disciplina extrema en todo lo que hago y una profesionalidad muy grande. Cuando me pongo un reto intento llevarlo al fin con todas las consecuencias y con un sacrificio total el resto de mi vida hasta que pasa el reto. Seguramente sea una de mis virtudes'.

Por último manifestó que no tiene pensado que esta sea una carrera habitual en su calendario de cara al futuro: 'No tengo ahora en la cabeza que el Dakar sea una cita continua todos los años en la que quiera participar'.

'Pero después de esta preparación y del conocimiento que pueda tener, si repito la aventura un día estaré un pelín más preparado. No lo pondría a la altura del reto de Indy o de otros en los que me siento más preparado', concluyó. EFE

