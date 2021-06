Alonso: No hemos encontrado la perfección, pero las cosas están mejorando

Spielberg (Austria), 24 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, manifestó este jueves en el Red Bull Ring de Estiria, sede de las dos próximas carreras del Mundial de Fórmula Uno, que aún 'no' han encontrado la perfección', pero que 'las cosas están mejorando'.

'No hemos alcanzado la perfección, pero las cosas van mejorando. Estamos optimizando las cosas los fines de semana y ahora ya no sólo vamos bien en los entrenamientos libres, si no que lo estamos empezando a hacer bien a lo largo de todo el fin de semana', comentó el doble campeón del mundo asturiano, que después de dos años ausente retornó éste a la categoría reina, con la escudería con la que -cuando se denominaba Renault- logró sus dos Mundiales (en 2005 y 2006).

'Aún podemos mejorar más', afirmó Alonso, de 39 años, propietario de las 32 victorias que cuenta España a lo largo de la historia en la Fórmula Uno.

'Cada fin de semana aprendemos más cosas. Quedan más cosas por aprender, pero estoy contento', comentó Fernando, que, tras acabar en las últimas dos carreras en el sexto puesto en Azebaiyán y en el octavo en Francia, es undécimo en el campeonato, con 17 puntos.

'Creo que uno de los aspectos en el que aún tenemos y podemos mejorar es en mojado', afirmó el español de Alpine este jueves en el Red Bull Ring.

'En Imola llovió, pero sólo a medias. Aquí parece que puede que llueva en algún entrenamiento libre y eso creo que lo necesitamos para probar cosas; nos vendrá bien. En la adaptación de nuevo a la categoría cada fin de semana aprendes cosas', opinó Alonso, que, al ser preguntado por Croacia, el próximo rival de España en la Eurocopa de fútbol, afirmó, tajante, que el resultado sería 'tres a cero'.

Al ser preguntado por qué estaba tan seguro, explicó que sólo dio el resultado, sin especificar a favor de quién sería. 'Dije que acabará tres cero, no dije a favor de quién'. 'Pero sí, espero que España pase', añadió, acto seguido, el piloto asturiano.

'Luego vendrá, en teoría, Francia (dando por hecho que ésta eliminará a Suiza); y eso ya será más complicado', opinó Alonso.

'El partido contra Francia ya será más complicado de ver, sobre todo en mi equipo. Supongo que veremos el partido solos', indicó, de nuevo en clave de humor, Alonso, en referencia a la escudería gala en la que milita.

El piloto de Oviedo, que sólo acabó dos de las siete carreras que disputó con anterioridad en Austria, contestó, al ser preguntado al respecto que intentará 'ser más cuidadoso' esta vez y 'ver la bandera a cuadros'.

'Me gusta este circuito', afirmó. 'Mucha gente está en dos o tres décimas de diferencia, sólo, por vuelta; así que necesitaremos un sábado perfecto y un domingo perfecto', opinó el asturiano, que suma 97 podios en Fórmula Uno.

'Tener dos carreras seguidas aquí está muy bien, porque puedes probar muchas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que sólo tuvimos un día y medio de pruebas durante los test de invierno', manifestó este jueves en Austria, que afirmó que le gusta el ambiente en su equipo.

'Me gusta el trabajo con los mecánicos y con todo el mundo en el equipo; el ambiente es bueno y a veces, después de la carrera, nos tomamos una copa de champán', explicó el doble campeón mundial asturiano de F1 este jueves en el Red Bull Ring de Spielberg. EFE