Alonso vuelve a la Fórmula Uno de la mano de Renault

Redacción deportes, 8 jul (EFE).- El español Fernando Alonso volverá a competir en el Mundial de Fórmula Uno dos temporadas después, en 2021, y lo hará de la mano de Renault, con la que ganó sus dos títulos mundiales -2005 y 2006-, en la que será su tercera etapa en la escudería francesa.

El asturiano decidió marcharse de la F1 al concluir el 2018, acumulando 17 temporadas en la categoría reina del automovilismo con un balance de dos títulos mundiales, 32 victorias, 22 'poles' y 97 podios. Un retiro temporal que, como anunció Renault este miércoles, concluirá el próximo año.

Alonso sustituirá al australiano Daniel Ricciardo, quien ya anunció su marcha a McLaren para ocupar el puesto del español Carlos Sainz después de que este firmase un contrato por dos temporadas para vestir de rojo Ferrari.

El piloto español comunicó el 18 de agosto de 2018 su decisión de marcharse de la Fórmula Uno a final de esa temporada, pero ya avisó en su, hasta la fecha, última carrera, el 25 de noviembre, que era un “hasta luego” y no un “adiós”; algo que ha demostrado este miércoles.

El bicampeón del mundo de F1 ha aprovechado estos dos años para embarcarse en otros y diversos retos en el automovilismo. Los coches son parte de su vida, prácticamente desde que nació, y su afán por convertirse en un piloto multidisciplinar le ha hecho afrontar aventuras en las que ha logrado ampliar su gran palmarés.

El asturiano se proclamó bicampeón del mundo del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) y venció dos veces en la mítica prueba de las 24 Horas de Le Mans con el equipo Toyota. Además, demostró su buen hacer en las competiciones de resistencia logrando la victoria en otra histórica carrera como las 24 Horas de Daytona.

Pero sin duda su gran aventura ha sido competir en el Dakar, el rally más duro del planeta. Alonso, quien hasta que se planteó el reto no había competido sobre arena, firmó una notable actuación en su debut, con Marc Coma de copiloto, acabando en la 13ª posición y rozando victorias de etapa.

Aunque su principal objetivo es lograr la ‘Triple Corona’, que consiste en vencer en el Gran Premio de Mónaco de F1 -lo logró en 2006 y 2007-, en las 24H de LeMans -2018 y 2019- y en las 500 Millas de Indianápolis del campeonato de IndyCar, donde acumula dos intentos fallidos.

Su primera tentativa fue en 2017. Sin experiencia real de competición en un circuito oval, firmó una gran actuación liderando la prueba durante varias vueltas, pero una rotura de su motor Honda le hizo abandonar a 21 giros del final cuando rodaba en las posiciones de cabeza.

Volvió dos temporadas después, en 2019, pero fue para olvidar. El coche preparado por McLaren sufrió un sinfín de problemas mecánicos y en el reglaje que hicieron que Alonso no se pudiera clasificar para la carrera. El próximo 23 de agosto, si no empeora la situación por la pandemia provocada por el coronavirus, el asturiano volverá luchar por la victoria y por lograr la ansiada ‘Triple Corona’.

Tras la Indy 500, la mente de Alonso estará concentrada al 100% en la F1. 694 días después de anunciar su marcha, el bicampeón del mundo está de vuelta y lo hará en el equipo en el que logró sus dos títulos con el objetivo de, tras el cambio de normativa previsto para 2022, repetir éxito.

Un retorno que tiene una gran carga emocional, como la propia marca del rombo se encargó de recordad en los minutos previos al anuncio con sendos audios en sus redes sociales recordando el ruido inconfundible de sus monoplazas de 2005 y 2006 y con el mítico “¡Toma, toma, toma!” de Alonso celebrando su primer título mundial en Brasil.

Será su tercera etapa en la escudería francesa tras las vividas de 2002 a 2006 y en las temporadas 2008 y 2009. En esta ocasión, su compañero de equipo será el galo Esteban Ocon, quien, a pesar de haber estado sin asiento una temporada, ya demostró que es un piloto rápido y competitivo, incluso con sus compañeros de equipo como demostró en su etapa en Force India -actualmente Racing Point- enfrentándose al mexicano Sergio Pérez.

El piloto francés aprovechó para demostrar su admiración hacia el asturiano en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, que inauguró la temporada, donde ya merodeaba el nombre de Alonso como futuro piloto de Renault.

“Tengo su casco y el único intercambio de cascos con otro piloto que he hecho ha sido con él. Alonso fue el único, junto con Michael (Schumacher), por sus luchas en aquellos días, que me hizo enamorarme de esta categoría. No sé si va a volver o no con nosotros, pero seguro que, si volviera, estaría supercontento', declaró.

A sus 39 años, los cumple el 29 de julio, Fernando Alonso afrontará un nuevo reto en la Fórmula Uno. No exento de dificultad, ya que él mismo repitió en varias ocasiones que si volvía aprovechando la nueva normativa era para luchar por lograr su tercer Mundial y, ahora, Renault parece lejos de ese objetivo.

Cuartos en 2018 y quintos en 2019 en el mundial de constructores, la escudería francesa busca en el español un piloto estrella que lidere, además de en pista, el proceso de creación del coche de 2022 acorde a las nuevas reglas, pensadas para igualar el rendimiento de los monoplazas y hacer el campeonato más abierto.

“Su presencia en nuestro equipo es un activo formidable a nivel deportivo, pero también para la marca a la que está muy apegado. La fuerza del vínculo entre él, el equipo y los fanáticos lo convierten en una elección natural. Su experiencia y determinación nos permitirán sacar lo mejor de nosotros para llevar al equipo hacia la excelencia que exige la Fórmula Uno moderna. Su misión, junto a Ocon, será ayudar al equipo a prepararse para la temporada 2022 en las mejores condiciones posibles”, dijo Cyril Abiteboul, director general de Renault competición y jefe del equipo de F1, en el comunicado en el que se hizo oficial la contratación de Alonso. EFE

