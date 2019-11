Alumnos de universidad ligada a Ejército de Nicaragua protestan contra Ortega

Managua, 20 nov (EFE).- Estudiantes de una universidad vinculada al Ejército de Nicaragua protestaron este miércoles contra el presidente Daniel Ortega, un día después de que este extendió por cinco años más el mandato del jefe de las Fuerzas Armadas, Julio César Avilés.

Decenas de alumnos de la Universidad Americana (UAM) salieron de sus aulas de clases para reclamar justicia para las víctimas de la crisis de Nicaragua, así como la renuncia de Ortega, al que señalaron como responsable de cientos de muertos, presos y desaparecidos en los últimos 19 meses de conflicto.

La protesta fue transmitida en vivo por los mismos estudiantes en sus redes sociales, mientras la Policía cercó el único ingreso al campus, ubicado al sureste de Managua.

Los estudiantes, algunos con su cabeza envuelta en una camisa para no ser identificados, realizaron acciones consideradas subversivas por las autoridades de Gobierno, como interpretar canciones de amor a Nicaragua o alzar la bandera nacional, mientras que otros sonaron las bocinas de sus automóviles.

'¿No que no?, sí que sí, ¡ya volvimos a salir!', gritaron los estudiantes en los pasillos y el estacionamiento de la UAM, quienes estuvieron entre los primeros que participaron en el levantamiento popular contra Ortega en abril de 2018.

Asimismo utilizaron una antigua consigna de la militancia sandinista, que decía 'el que no brinque es yanqui', para gritar '¡el que no brinque es sapo (servil)!', en referencia a los integrantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que lidera Ortega, y al que pertenece Avilés.

Tanto Ortega como Avilés, tuvieron parte en la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle en julio de 1979.

Durante la manifestación, que no contó con un portavoz, los estudiantes exigieron a gritos la libertad de los 'presos políticos', y reiteraron que 'yo vine porque quise, a mí no me pagaron', para diferenciarse de las movilizaciones oficialistas.

Con botellas transparentes en sus manos, los estudiantes también se burlaron del Gobierno por haber acusado de crímenes peligrosos a 16 personas que intentaban dar agua a 11 madres en huelga de hambre la semana pasada, y recordaron que en 2018 un adolescente que repartía agua entre manifestantes murió al recibir el disparo de un francotirador, supuestamente de la Policía.

'¡Ortega, Somoza, son la misma cosa!', insistieron los alumnos. '¡Daniel, criminal, se acerca tu final!', resaltaron.

En la manifestación también hubo un minuto de silencio por las víctimas mortales de la crisis, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son 328, las organizaciones locales establecen 651, y el Gobierno reconoce 200, entre alegatos de defensa de un supuesto 'golpe de Estado fallido'. EFE