Álvaro Díaz lanza nuevo sencillo con Yandel, su colaboración 'más grande'

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 29 oct (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Álvaro Díaz presentó este jueves su nuevo sencillo y video musical, 'Lo Que Te Duele', junto a Yandel, una de sus grandes inspiraciones, y cuyo tema incluirá en su próximo disco, 'Díaz Antes: Gata Gangster Radio'.

En entrevista con Efe, Díaz destacó que la inclusión de Yandel, uno de los principales exponentes del género urbano por su integración en el dúo de Wisin y Yandel, es, al momento, la colaboración de un artista de mayor renombre en una de sus canciones.

'Cien por ciento es probablemente el logro más grande de mi carrera', afirmó Jorge Álvaro Díaz, nombre de pila del intérprete boricua de 30 años y seguidor de Yandel desde escuela superior.

'Cada vez que tocaba el timbre de salida, girábamos los pupitres y nos poníamos a hablar de sus canciones. Ahora uno le da hacia adelante al tiempo y tienes esta oportunidad. Es increíble', resaltó.

Asimismo, Díaz admitió que si para el tema 'Lo Que Te Duele', que incluye un vídeo dirigido por el mexicano Fernando Lugo, iba a contar con una colaboración de renombre, tenía que ser con alguien que admira, sigue su carrera y conoce.

'Estoy muy contento de cómo quedó el tema y qué más brutal que colaborar con él', enfatizó Díaz, quien contó con los productores musicales Full Harmony y Tainy, ambos de la empresa NEON16, para la creación del tema.

DÍAZ Y TAINY SIGUEN COSECHANDO ÉXITOS

Tainy, creador de exitosos temas de Bad Bunny, también fue el productor musical del primer sencillo comercial de Díaz, 'Chicas de la isla'.

Díaz también formó parte del EP (siglas de 'extended play', discos de duración media) de Tainy, NEON16Tape: The Kids That Grew Up On Reggaeton, en el tema 'MERA' junto a Dalex.

YANDEL RESALTA EL ESTILO DE DÍAZ

Por su parte, Yandel, autodenominado como 'La Leyenda' del reguetón, agregó a Efe, distinguió a Díaz en 'Lo Que Te Duele', 'porque tiene un estilo bien 'fresh' (refrescante)'.

'Hiciste un buen trabajo ahí, porque fuiste un poco de experimentar, pero te quedó perfecto. Ya verás que será una de tus canciones que más fuerte van a dar en las plataformas. Así que, prepárate', dijo Yandel en videoconferencia con su colega.

ES EL PRIMER TEMA PURO DE REGUETÓN DE DÍAZ

Díaz, por otra parte, indicó que 'Lo Que Te Duele' es el primer tema que encasilla bajo el género del reguetón, después de destacarse en el género del rap.

'Me estoy reencontrando, y sin imitar a ningún otro artista', indicó el intérprete boricua sobre su sencillo más reciente después de 'A Dónde Van', junto con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

'Lo Que Te Duele' se incluirá en la próxima producción de Díaz, su EP, 'Díaz Antes: Gata Gangster Radio', concepto de contenido musical 'con cinco sonidos diferentes'.

Las otras cuatro producciones -que incluyen entre tres y cinco canciones- son 'Díaz Antes: Wavy Pa' Las Bbys', 'Díaz Antes: La Ciudad De Los Niños Tristes', 'Díaz Antes: Salsa Gorda' y 'Díaz Antes: Siempre en el meneo', en el que se incluirá el tema con Yandel.

Al momento, las producciones 'Díaz Antes: Wavy Pa' Las Bbys', y 'Díaz Antes: La Ciudad De Los Niños Tristes' ya fueron publicadas y se encuentran en las principales plataformas digitales.

Díaz, a su vez, lanzó a principios de este año, su sencillo 'Deportivo', junto con la cantante argentina Cazzu y el también boricua Caleb Calloway, y 'Drama' con la cantante venezolana Corina Smith.

YANDEL DESTACA LAS COLABORACIONES CON COLEGAS

Yandel, por otra parte, resaltó la 'creatividad' de Díaz y del resto de los intérpretes de la nueva generación del género urbano, que día tras día demuestran su unión a través de colaboraciones.

'Estos son personas muy creativas, que tienen una nueva mentalidad y que uno tiene que aprender. Yo aprendo de todo el mundo. Esta nueva generación tiene otro tipo de vibra, pensar y hay que dejarse llevar por eso', indicó.

'Las colaboraciones, por su parte, suman. Y si estás 'pegao' (triunfando), sumas más. Pero sí, hay artistas que sin colaborar, 'no dan pie con bola' (no son respaldados) y tienen que jugarla', abundó Yandel, quien contó con casi 30 invitados en su pasado disco, 'Quién contra mí 2'. EFE