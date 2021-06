Álvaro Iglesias: 'Tenemos tiempo para corregir errores'

Madrid, 11 jun (EFE).- El internacional español del Club de Campo Álvaro Iglesias reconoció que la derrota ante Francia (2-3) encajada este viernes en el último partido del Campeonato de Europa de Amsterdam 'no entraba en los planes' del equipo, que 'tiene tiempo para corregir errores' antes de los Juegos de Tokio.

'Estamos dolidos. Sabíamos que iba a ser difícil, hemos empezado bien y te vas un poco del torneo con cara de tonto, pero si hay un momento para escoger para fallar es este. Tenemos tiempo para corregir errores, analizar el partido y que no nos vuelva a pasar en 40 días en los Juegos', afirmó, en declaraciones a la Federación Española de Hockey (RFEH).

Iglesias consideró que el equipo ha hecho sus mejores actuaciones en los primeros cuartos de cada partido y que ese es el punto de partida para hacer un análisis después de haber sido subcampeón en la última edición del torneo en 2919 y tener que pelear ahora por el quinto puesto.

'Sabemos que los partidos duran 60 minutos y que a este nivel internacional no se puede bajar el ritmo porque pasa factura. Si tenemos que aprender que tenemos que ir 'a full' todos los cuartos y no despistarnos ni un segundo esta será la primera valoración. Somos conscientes de lo que nos ha pasado y trabajaremos para que no pase', añadió.

Su compañero Vicenç Ruiz admitió también tras el partido que era 'un momento difícil porque' la derrota 'es lo último que quería' el equipo.

'Queríamos acabar bien. Francia está entrenando, funcionando muy bien en los últimos años. Creo que hemos perdido por nuestra culpa por haber bajado un poco la intensidad y el esquema de juego y son cosas que no pueden volver a pasar', señaló el jugador del RC Polo. EFE