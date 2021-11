Aly Raisman dice que acompañamiento y comprensión ayudan a víctimas de abusos

México, 11 nov (EFE).- La gimnasta estadounidense Aly Raisman, triple campeona olímpica de gimnasia artística, dijo este jueves que para las víctimas de abusos es importante en la búsqueda de su recuperación evitar la soledad y contar con el acompañamiento y la comprensión de personas.

'La forma que una sobreviviente puede sanar tiene que ver cómo se maneja su abuso. Por eso, tener un sistema de apoyo y alguien que te valide, te diga: te creo, es clave', dijo en una rueda de prensa la capitana del equipo olímpico estadounidense en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

Raisman denunció en 2017 los abusos del depredador sexual Larry Nassar, médico del equipo de gimnasia, contra el que testificó en un juicio en 2018, en el que otras 155 personas dieron testimonios de agresiones y abusos sexuales.

'Aprendí la importancia de trabajar un día a la vez, reflexionar sobre cómo me siento y cuando soy dura conmigo misma, no me ayuda para nada, así que trato de estar atenta y de ser amable conmigo misma', dijo la deportista de 27 años.

La medallista olímpica atendió este miércoles a periodistas en varios lugares de América Latina para promover el documental 'Aly Raisman: De la oscuridad a la luz', que será transmitido por el canal Lifetime el 25 de noviembre, en coincidencia con el día de la eliminación de la violencia contra la mujer.

El especial de Lifetime sigue a Raisman mientras defiende a otras sobrevivientes y comparte relatos personales y estrategias que la han ayudado en su proceso de sanación.

'Aprendí que a todas nos pasan muchas cosas. Pasamos por momentos difíciles y a veces no tener las respuestas está bien y nadie tendría que pasar por esta experiencia sola. Y cuando hablamos sobre lo que sentimos nos ayuda a sentirnos menos solas', dijo.

Durante casi una hora, Aly compartió historias conmovedoras relacionadas con gestos de solidaridad en varias partes del mundo y dijo que le ha resultado muy traumático estar, por ejemplo, de paseo con su perro, o en un aeropuerto y ver que alguien se acerca con una frase dolorosa: 'Yo también fui abusada'.

'Si un niño o niña revela un abuso es importante que le digas, te creo, y le preguntes cómo estás. Es importante que el abusador no siga lastimando a nadie más. Hablar de lo que pasamos es duro, pero ayudar a detener al abusador es crucial', agregó.

Aly Raisman lamentó que muchas veces la sociedad permite a los abusadores seguir con los abusos, como en el caso del médico que acosó de las niñas del equipo de gimnasia, a quien denunciaban, pero seguía haciendo daño porque no las tomaban en serio.

Al referirse al proyecto de Lifetime, reconoció que significa mucho porque le permitió valorar a las sobrevivientes y especialistas que compartieron las historias.

'Espero que esto pueda ayudar a otras personas porque sé que hay gente que les esta costando. Puede ser que sean sobrevivientes de abusos sexuales o con problemas de salud mental. Sin importar lo que haya pasado, van a poder tomar algo que les va a ayudar a entender que hay luz a final del túnel y no están solas', concluyó. EFE

gb/hbr