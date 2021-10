Amazon presenta en Los Ángeles su serie de 'I Know What You Did Last Summer'

Los Ángeles (EE.UU.), 13 oct (EFE).- Amazon presentó este miércoles su serie sobre 'I Know What You Did Last Summer', una de las cintas de terror más populares de los años 90.

The Hollywood Roosevelt Hotel fue el lugar que el gigante digital escogió para la alfombra roja de esta serie que llegará a Amazon el viernes 15 de octubre.

Sara Goodman ha escrito esta nueva serie que toma como punto de partida el libro 'I Know What You Did Last Summer' de Lois Duncan, la novela en la que se basaron las cintas de secretos juveniles, venganzas mortales y puñaladas sangrientas en cada esquina de 'I Know What You Did Last Summer' (1997), 'I Still Know What You Did Last Summer' (1998) y 'I'll Always Know What You Did Last Summer' (2006).

Esta saga de 'slasher', que se benefició del reciente éxito de 'Scream' (1996), convirtió a Jennifer Love Hewitt en una estrella mundial.

El 'slasher' es un subgénero del terror que gira en torno a temibles asesinos que acosan y matan, uno por uno y casi siempre con armas blancas, a un grupo de personas con la venganza como razón habitual.

Con una premisa similar a las de las películas, la serie de 'I Know What You Did Last Summer' cuenta como protagonistas con Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck y Brooke Bloom. EFE

