Ambriz afirma que el León debió vencer por mayor diferencia a los Pumas UNAM

León (México), 22 sep (EFE).- Ignacio Ambriz, entrenador del León del fútbol mexicano, afirmó tras el triunfo de su equipo sobre los Pumas por 2-0, que debieron anotar más goles ante un rival que jugó con 10 hombres todo el segundo tiempo.

'El 2-0 se quedó corto porque con la expulsión de su portero cambió todo. Me voy contento con la victoria y con el ritmo que vamos tomando', destacó el técnico mexicano.

Ambriz aceptó la importancia de vencer a los Pumas, que era el único equipo del certamen que se mantenía invicto.

'No hemos jugado mal, éste era un partido importante para nosotros por la capacidad de Pumas, porque tiene una delantera peligrosa que no para, que no había perdido, y mi equipo lo supo resolver', subrayó el timonel.

León se impuso con anotaciones del ecuatoriano Ángel Mena y el chileno Jean Meneses, con lo que subió al segundo lugar del torneo, con un punto menos que el líder Cruz Azul.

'Jugamos bien, pero los partidos cambian cuando el rival se queda con un hombre menos. Estando 11 contra 11 hicimos cosas importantes, pero luego vino la expulsión de su portero y ahí cambió el partido, tuvimos más oportunidades de gol', indicó.

El estratega señaló que sus dirigidos deben trabajar para ser más contundentes.

'Fallamos mucho, creamos opciones de gol, atacamos por fuera y por dentro. Eso les dije en el medio tiempo, que debíamos buscar más goles y sólo conseguimos uno más, pero con trabajo vamos a ir mejorando esa cuestión', aseguró.

Ambriz reconoció que por la manera de jugar, el León debe ser considerado entre los aspirantes al título.

'Debemos tener humildad, ser comprometidos y no perder el hambre para cerrar un torneo que nos lleve a la Liguilla y luego podamos jugar una final, porque así veo al equipo, con muchas posibilidades de disputar el título', concluyó.

En la jornada 12 del Apertura 2020, León visitará al San Luis el próximo domingo; Pumas recibirá al Necaxa un día antes.EFE