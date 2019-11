Ambriz lamenta la falta de puntería del León

México, 1 nov (EFE).- El mexicano Ignacio Ambriz, entrenador del León del fútbol mexicano, lamentó la derrota de su equipo ante Cruz Azul por 1-0 en la jornada 16 del torneo Apertura, en un partido en el que, según su opinión, dominó al rival.

'Teníamos que proponer y la única diferencia es que ellos hacen gol y nosotros no fuimos finos, pero tuvimos el control del partido y pudimos anular su sistema', explicó el estratega al final del partido en el Estadio Azteca.

Ambriz resaltó las oportunidades creadas por los celestes, sobre todo en la segunda mitad del cotejo.

'Tuvimos al menos cuatro oportunidades que dejamos ir; no me preocupo porque propiciamos opciones pero después del gol se cerró bien, nosotros simplemente no estuvimos finos', insistió.

León muestra la segunda mejor ofensiva de la liga mexicana con 31 goles a favor; el de este jueves fue el segundo juego de 15 en que no puede hacer gol, la ocasión anterior sucedió en la fecha dos, cuando empató sin goles en su estadio ante las Águilas del América.

'Quedan puntos en disputa, son nueve los que nos restan y vamos a luchar por sumarlos para estar en la liguilla', agregó.

Al León, subcampeón del fútbol mexicano, le restan tres juegos en el Apertura. El domingo 3 de noviembre desafiará en casa al Morelia en de la fecha 17; el sábado 9 de noviembre recibirá al Toluca, en la 18 y cerrará el 22 de noviembre en el estadio del Tijuana.

El técnico dijo que no le preocupa la derrota porque su equipo funcionó bien.

'Nos pegaría si no hubiéramos tenido idea para jugar, nosotros la tuvimos las opciones más claras, pudimos anular su forma de juego. El gol que nos hacen en pelota parada', esgrimió.

Aunque aceptó que la competencia está muy cerrada en el final de torneo.

'El cierre lo estamos haciendo bien y aunque la tabla está apretada tengo confianza que vamos a lograr meternos en un buen puesto a la Liguilla'.

La derrota deja al León en el sexto puesto de la tabla con 26 puntos, producto de siete triunfos, cinco empates y tres derrotas. EFE