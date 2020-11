Ambriz reconoce que el gol del colombiano Fernández encaminó derrota del León

Puebla (México), 25 nov (EFE).- El entrenador del León mexicano, Ignacio Ambriz, reconoció este miércoles que el gol del colombiano Omar Fernández al minuto de partido encaminó la derrota del León por 2-1 ante el Puebla en la ida de los cuartos de final del Apertura.

'Es complicado recibir un gol de vestuario, cometimos una distracción que los animó, nosotros intentamos manejar nuestro estilo de juego, pero nos desesperamos en el primer tiempo y por ello viene el segundo gol de ellos en contra ataque', explicó en la rueda de prensa tras el descalabro de su equipo.

El Puebla, dirigido por el peruano Juan Reynoso, venció este miércoles al León por 2-1 con tantos de Fernández y un autogol del colombiano Andrés Mosquera, mientras que por los de Ambriz descontó con un penalti el ecuatoriano Ángel Mena.

La vuelta de la serie se jugará este sábado en el estadio Nou Camp, casa del León.

'Para la vuelta debemos mejorar en posesión de pelota y circulación, tener la movilidad con la que contamos en el segundo tiempo, no me voy tranquilo, pero consciente que aún restan 90 minutos en los que tendremos que jugar de forma excelente', dijo Ambriz, quien llevó al León terminar como el líder de la clasificación en la fase regular del Apertura.

A pesar de que en el segundo tiempo el León dominó en la posesión de la pelota y obligó al guardameta uruguayo Nicolás Vikonis a ser factor para el Puebla, Ambriz reconoció el estilo de juego impulsado por Reynoso de esperar a los descuidos de su rival.

'Mañana por la tarde en el entrenamiento tocará animar a mi equipo y decirles que aunque vamos abajo en el marcador, restan 90 minutos en los que debemos ser el León que sumó 40 puntos en la fase regular y dominó a sus rivales', añadió el estratega de 55 años.

Ambriz explicó que sus dos años al mando del León, en los que ha destacado por un estilo de juego definido, deben ser redondeados por un título de Liga.

'El trabajo que hemos hecho el cuerpo técnico, la directiva, jugadores debe redondearse con un campeonato, pero no me obsesiono. Lo único que me quita el sueño es que el equipo juegue bien al fútbol', concluyó.EFE