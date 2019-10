Ambriz reconoce que el León cometió muchos errores y está 'atascado'

León (México), 5 oct (EFE).- El entrenador del León, Ignacio Ambriz, reconoció este sábado que su equipo cometió muchos errores en el empate 1-1 ante el Veracruz, a pesar de jugar 54 minutos con un hombre de más en la cancha.

'Hemos cometido demasiados errores; el equipo está atascado, no me está gustando nada. No estamos como al principio, como terminamos el otro torneo', aceptó el estratega.

En la decimotercera jornada el León debió venir de atrás para rescatar un angustioso empate 1-1 con el Veracruz y sumó su tercer partido sin ganar en el torneo Apertura.

'Mal partido, no estamos finos. Hemos perdido esa frescura, la movilidad que teníamos; es cierto que el equipo lucha, es cierto que el equipo se entrega e intenta, pero siento que fue un poquito más como individual que colectivo', lamentó Ambriz.

El entrenador reprochó además que no pudieron aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión del argentino Gaspar Iñiguez en el minuto 36, pero confió en que su equipo está hecho para calificar y pelear por el título.

'Esa sí la tengo clara, la tengo muy clara, sé y lo he hablado con los jugadores. Estamos en un pequeño trabón que tenemos, pero este equipo está para calificar y pelear por estar en la final y pelear por el título, esa la tengo bien clarita', reiteró.

Después de la expulsión, el Veracruz se echó atrás. Ambriz reconoció que cuando eso sucede, los rivales le hacen daño a su equipo.

'Enfrenté a un rival que se nos echó atrás, con un hombre menos, nos fue muy difícil poder generar ocasiones de gol, y otra vez en errores nuestros ellos tienen chance hasta para habernos ganado 2-0. Ellos erraron, nosotros empatamos, pero el equipo no está bien', reiteró.

Según el estratega, lo que sigue para el León es recomponerse y recuperar el estilo de juego que consolidaron en el torneo anterior.

'Me gustaría ver otra vez al equipo disfrutar el fútbol, me gustaría ver al equipo suelto. Necesitamos volver a nuestras bases que es jugar fácil, el compromiso de que corramos todos, cuando perdamos la pelota rápido intentar recuperar en cancha de ellos', concluyó.EFE