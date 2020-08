Ambriz señala que el León debería tener más puntos

León (México), 11 ago (EFE).- Ignacio Ambriz, entrenador del León del fútbol mexicano, aseveró este martes, luego de la victoria de su conjunto 1-0 sobre el Pachuca, que el cuadro leonés debería tener un triunfo más en el Apertura 2020.

'Aspirábamos a ganar para estar desde el inicio del torneo más arriba en la tabla. Hemos perdido cuatro puntos importantes en las primeras fechas; hasta ahora nos hemos quedado cortos porque me gustaría tener al menos tres puntos más', afirmó el técnico.

Con el triunfo León llegó a siete unidades que lo colocan en el quinto lugar de la tabla. El conjunto empató en la fecha uno con las Chivas, en la dos venció al Monterrey, en la tres cayó con Cruz Azul, y ahora sumó tres puntos contra Pachuca.

Ignacio Ambriz también se refirió a la necesidad de mejorar la contundencia de sus artilleros.

'Vamos a tener que trabajar la ofensiva para resolver cuando tenemos la ventaja de tener el balón y generamos opciones', explicó el timonel mexicano al final del juego de la fecha cuatro.

El estratega de los llamados 'Panzas verdes', por el color de sus uniformes, destacó el rendimiento del Pachuca, rival al que vencieron como visitante.

'Tuvimos un gran rival que nos presionó y cortó los circuitos que intentamos, aunque al final supimos manejar el partido y nos llevamos una victoria que vale mucho y nos permite mantenernos en los primeros lugares', subrayó.

De todas maneras, Ambriz no estuvo conforme con el funcionamiento del cuadro, aunque aseguró que mantiene la calma.

'En mi cabeza no cabe la preocupación, los mismos jugadores me dicen que tengamos calma, no es fácil que logremos encontrar el funcionamiento óptimo en las primeras fechas del campeonato. Todos debemos estar tranquilos, buscar poco a poco un mejor rendimiento'.

Ignacio Ambriz también se refirió a los meses que la liga mexicana estuvo detenida, desde que se suspendió el Clausura 2020 en la fecha 10 por la COVID-19, en marzo de este año, hasta el inicio del Apertura 2020, el 24 de julio pasado.

'Sabemos que aún hay varias cosas que debemos mejorar, si somos autocríticos aún estamos lejos para estar finos, pero todo es consecuencia de haber parado tantos meses; confiamos en que vamos a encontrar el ritmo y fútbol que buscamos', concluyó.

En la jornada cinco del torneo León recibirá a Xolos el lunes 17 de agosto. EFE