América, en alerta por crucero en cuarentena y casos locales de COVID-19

Bogotá, 5 mar (EFE).- El control de más de 100 pasajeros de un crucero donde estuvo la primera víctima fatal en California (EE.UU.), y que ahora está anclado en cuarentena lejos de las costas de San Francisco, así como la confirmación este jueves de los dos primeros casos de transmisión local en Brasil son las mayores preocupaciones por la expansión del COVID-19 en América.

Más allá de que en Estados Unidos hoy se supo de al menos 14 nuevos contagios, incluyendo los primeros en Nevada y Tennessee, con lo que hay al menos 205 enfermos en 17 estados y 11 muertes, la atención se concentra en el crucero Grand Princess, en el que estuvo un hombre de 71 años que murió este miércoles.

Por esto, la empresa Princess Cruises decidió acortar la ruta de la embarcación, que debía llegar con sus 3.500 pasajeros el fin de semana a San Francisco y ahora está atracada lejos de las costas de esa ciudad bajo cuarentena, para revisar a unas 100 personas, incluidos tripulantes, que tuvieron contacto con la víctima en un trayecto anterior a su escala en México.

'El equipo médico a bordo administrará la prueba y las muestras se enviarán en lotes en helicóptero a un laboratorio en Richmond, California', confirmó este jueves la compañía, después de que las autoridades informaron que un helicóptero de la Guardia Costera dejó dichas pruebas en el crucero.

BUSCANDO A QUIENES TUVIERON CONTACTO CON LA VÍCTIMA

Adicionalmente, las autoridades se esfuerzan por encontrar en tierra a otros pasajeros que pudieron tener contacto con el fallecido. El crucero partió el pasado 11 de febrero de San Francisco a México y casi de la mitad de los pasajeros del Grand Princess en este viaje son residentes de California.

Un residente del condado de Sonoma que estuvo en dicho viaje se encuentra hospitalizado con el virus y sería el segundo contagiado que estuvo a bordo del Grand Princess, según fuentes oficiales.

Ante esta situación, y pese a que el presidente Donald Trump minimizó la víspera la amenaza de una enfermedad que ya ha dejado más de 3.300 muertos y 95.000 contagiados en 82 países de todo el mundo, el Senado aprobó este día fondos por hasta 8.300 millones de dólares para afrontar la propagación del virus.

Este mismo jueves, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, que encabeza la respuesta de su Gobierno a la crisis sanitaria, reconoció que en el país no hay 'suficientes test' de coronavirus para hacer frente a la creciente demanda por la expansión de la enfermedad.

Entretanto, hoy no se informó de ningún deceso nuevo en todo el continente.

AEROLÍNEAS Y WALL STREET, EN ALERTA

La preocupación también afecta a diversas compañías, particularmente del sector de la aviación, como Southwest Airlines (-3,58 %), que hoy anunció que los resultados del primer trimestre tendrán una 'bajada significativa' y que su facturación bajará entre 200 y 300 millones de dólares.

United Airlines (-13,44 %), que ha suspendido la mayoría de sus vuelos a China, Corea del Sur e Italia (tres de los países más afectados por el coronavirus), ya había asegurado el miércoles que recortará en abril su capacidad de vuelos internos en un 10 % y un 20 % en las rutas internacionales, al menos hasta marzo.

Aparte de las caídas del día en estas dos aerolíneas, también sufrieron grandes retrocesos sus rivales United (-13,25 %), Jetblue (-10,81 %) y Delta (-7,20 %).

Resultados que siguieron la tendencia de Wall Street, donde su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 3,58 % por el temor al coronavirus, que además hizo retroceder a mínimos históricos el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que llegó a tocar el 0,899 %.

PRIMEROS CONTAGIOS LOCALES EN BRASIL

En Suramérica, Brasil confirmó que los contagiados subieron de cuatro a ocho, dos de ellos los primeros en haber sido transmitidos localmente, casos que se produjeron en Sao Paulo en personas que tuvieron relación con el primer paciente diagnosticado con la enfermedad en el país.

Ante esto, el secretario de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Wanderson de Oliveira, enfatizó en que el coronavirus 'es rastreable'. 'El virus no circula en Brasil. No se están produciendo pacientes donde no podemos identificar la fuente', añadió.

Adicionalmente, se dieron a conocer 3 nuevos infectados en Ecuador para un total de 13, por lo que el país comenzará a exigir desde el próximo martes a los pasajeros de México, España y Brasil una 'Declaración de Salud del Viajero', y el cuarto caso en Chile, el de una persona de 40 años que había viajado a Italia.

En Colombia, las autoridades revelaron que el presidente Iván Duque dio negativo a una prueba diagnóstica de coronavirus tras viajar esta semana a EE.UU., donde participó en una conferencia en la que algunos de los asistentes tuvieron contacto con 'otra persona que fue diagnosticada' con esa enfermedad.

Además de realizar próximamente la misma prueba a 'los demás miembros de la comitiva', entre ellos el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la canciller, Claudia Blum, las autoridades determinaron que quien desee ingresar al país tendrá que realizar, desde hoy, un 'Control Preventivo Contra el Coronavirus'.

Aparte de EE.UU., Ecuador, Brasil y Chile, el coronavirus ha dejado contagios en Canadá, República Dominicana, Argentina, Chile y las islas caribeñas de San Bartolomé y San Martín (parte francesa). EFE