'American Factory', documental de los Obama, deja a Petra Costa sin el Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- 'American Factory', la primera película producida por la compañía de los Obama, ganó hoy el Óscar a mejor documental, un apartado en el que también estaba nominado 'The Edge of Democracy' de la brasileña Petra Costa.

'Las cosas serán mejores cuando los trabajadores del mundo se unan', aseguró Julia Reichert, codirectora de este documental sobre los problemas de la clase obrera en el siglo XXI.

Reichert recordó que este documental es de 'Ohio (EE.UU.) y de China', pero apuntó que podría estar ambientado en cualquier otro lugar en el que los trabajadores se despiertan cada día y van a una fábrica para intentar mejorar la vida de sus familias.

'American Factory', que se distribuyó a través de Netflix, es el primer documental producido por la compañía audiovisual Higher Ground Productions, que fundaron el expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) y su esposa, Michelle Obama.

En mayo de 2018 se dio a conocer que los Obama habían firmado con Netflix un acuerdo por varios años para producir películas y series que se emitirán a través de la plataforma digital, un alianza que incluye la opción de desarrollar series de ficción, telerrealidad, documentales y otros formatos audiovisuales.

Hay que subrayar que los Obama no se llevarán una estatuilla al no figurar en los créditos de 'American Factory' como productores o directores.

Este documental, codirigido también por Steven Bognar, narra la llegada de un millonario chino a Ohio (EE.UU.), donde construye una fábrica en la que su visión empresarial del siglo XXI choca con las ideas de la clase obrera en el Medio Oeste de Estados Unidos.

Para llevarse hoy la estatuilla, 'American Factory' derrotó, además de a 'The Edge of Democracy', a 'The Cave', 'Honeyland' y 'For Sama'.

'American Factory' se llevó el premio a la mejor dirección de un documental estadounidense en el Festival de Sundance, la cita más importante del cine independiente en Estados Unidos.

Y justo antes de desembarcar en los Óscar, el filme se anotó el sábado el premio al mejor documental en los premios Spirit del cine independiente.

La 92 edición de los Óscar se está celebrando hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y, continuando con lo establecido en la gala de 2019, no cuenta con maestro de ceremonias. EFE

