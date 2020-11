Aminatu Haidar denuncia que Marruecos le ha impedido viajar a España

Argel, 18 nov (EFE).- La activista de los derechos humanos saharaui, Aminatu Haidar, denunció hoy que Marruecos le impidió abordar el vuelo en el que tenía previsto viajar a Las Palmas de Gran Canaria (España) desde el Aioun, principal ciudad de los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental.

En declaraciones a Efe en Argel, Haidar aseguró que las autoridades marroquíes buscaron una excusa sanitaria, la falta de un PCR negativo, para enmascarar un acto de represión política.

'He sido la única pasajera a la que le han pedido el PCR, sabiendo que la normativa no entra en vigor hasta el 23 de noviembre. Nadie me ha informado hasta el momento de subir al avión. Me han dicho: desde el ministerio de Sanidad dicen que usted no puede viajar sin PCR', afirmó.

'Mi hijo pudo viajar porque tiene la nacionalidad española. Es una manera vergonzosa de impedir mi viaje, una consecuencia de nuestras denuncias sobre lo que ocurre en Guerguerat. Nosotros, en la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí, publicamos ayer un comunicado denunciado lo que está ocurriendo en los territorios ocupados del Sahara Occidental por parte de la policía y los servicios marroquíes', agregó.

DETENCIÓN DE ACTIVISTAS EN EL AIOUN

Según la activista, galardonada con premios internacionales como el 'Robert F. Kennedy (2009)' o el premio Right Livehood, conocido como el Nobel alternativo, en los últimos días Marruecos ha detenido a menores, ha destruidos casas saharauis y ella misma y otros miembros de la ONG están 'bajo control y vigilancia policial 24 horas al día' siguiendo sus movimientos.

'Llevamos dos meses en la misma situación sin que nadie nos diga por qué. Es una venganza. Hace seis días exactamente, el día 13, cuando Marruecos violó el alto el fuego e intervino contra los saharauis que protestaban contra la brecha ilegal del Guerguerat publiqué en Twitter que los saharauis bajo la ocupación vamos a ser las primeras víctimas', subrayó.

Al hilo de este argumento, Haidar, que en 2009 pasó 32 días en huelga de hambre para denunciar su expulsión del Aioun, acusó de la actual situación a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONu 'por su inacción, que anima a Marruecos a violar todos los derechos fundamentales de los saharauis, incluido acabar con el alto el fuego.'

Y denunció también 'la complicidad de algunas potencias en el Consejo de Seguridad como Francia y de la indiferencia de otras, como España, que asume totalmente la responsabilidad. No me sorprende (la falta reacción del Gobierno español) porque estamos acostumbrados a su inacción, complicidad e indiferencia, la hemos visto en varias ocasiones, tanto de la derecha como de la izquierda'.

TENSIÓN BÉLICA

La situación se deterioró el pasado viernes después de que tropas marroquíes penetraran en el paso fronterizo de Guerguerat, una zona desmilitarizada que separa Mauritania de los territorios ocupados por Marruecos en la antigua colonia española, para acabar con el bloqueo que un grupo de saharauis mantenía desde el 21 de octubre en esta zona bajo litigio colonial.

La incursión indujo al Frente Polisario a considerar roto el alto el acuerdo de alto el fuego firmado en 1991, y a declarar el estado de guerra en todo el territorio en respuesta a lo que consideran una provocación y agresión de Rabat.

Desde entonces, el Polisario asegura que ha atacado a diario posiciones marroquíes en diferentes partes del muro construido por Marruecos en el desierto y causado 'bajas mortales', muertes que niega Rabat, que también minimiza la importancia de los ataques.

En este contexto, el secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Ghali, advirtió que la guerra proseguirá si la comunidad internacional no actúa para volver a los términos de la tregua, que incluyen la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Un día antes, el rey de Marruecos, Mohamad VI, había dejado entrever que Marruecos está dispuesto a respetar el alto el fuego pero que no cambiará su estrategia, que es ofrecer a los saharauis un acuerdo de autonomía como única alternativa, obviando la consulta aceptada por la ONU. EFE