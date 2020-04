Amnistía denuncia la muerte de dos refugiados que intentaron entrar a Grecia

Atenas, 3 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy los homicidios de dos hombres y la desaparición de una mujer a consecuencia de la violencia por parte de las autoridades en la frontera grecoturca contra los solicitantes de asilo y migrantes que han intentado cruzar a Grecia desde finales de febrero.

AI reveló que estas muertes sucedieron como consecuencia de los disparos de gas lacrimógeno y munición real por parte de las fuerzas griegas contra solicitantes de asilo y migrantes, miles de los cuales acudieron después de que Turquía abriese su frontera y les animase a dirigirse a Grecia.

Las muertes ocurrieron entre los días 2 y 4 de marzo, cuando un hombre paquistaní de 43 años y un sirio de 22 fueron abatidos en el paso fronterizo de Kastaniés (Grecia), a orillas del río Evros. Los disparos fueron recogidos en vídeo por varios testigos y publicados en redes sociales.

A pesar de la denuncia de diversas ONG tras verificar que los metadatos situaban estos vídeos en el lugar y momento de los homicidios, el portavoz del Gobierno heleno, Stelios Petsas, calificó estas imágenes de 'noticias falsas' y 'propaganda turca', al mismo tiempo que aseguró que 'ningún oficial griego había abierto fuego en ese momento'.

Amnistía Internacional también denunció la desaparición de una mujer siria, separada de su familia cuando intentó entrar a Grecia tras cruzar el río Evros. Su marido afirmó a AI que 'está en paradero desconocido' y que 'soldados griegos dispararon contra ella y sus hijos al intentar cruzar al lado griego del río'.

La misma investigación recoge los testimonios de varios solicitantes de asilo que relatan los maltratos sufridos nada más cruzar a Europa, con devoluciones en caliente, robos de pertenencias y palizas injustificadas.

'Me llevaron a un lugar donde me golpearon y me quitaron el teléfono y el dinero. Me llevaron de nuevo al río para que volviera a Turquía y me dejaron allí, sin abrigo ni zapatos.', aseveró un sirio, que cruzó a Grecia y caminó durante cuatro días por el país hasta que fue localizado por la Policía.

Por su parte, el Ejecutivo griego continúa sin aceptar demandas de asilo ya que, aunque estas debían volver a aceptarse este mes después de su suspensión por la situación en las fronteras durante todo marzo, el Servicio de Asilo no está operativo debido al coronavirus.

Según Massimo Moratti, subdirector para Europa de Amnistía Internacional, 'Grecia debe cambiar enseguida de rumbo y permitir el acceso de todas las nuevas llegadas a procedimientos de asilo y servicios básicos.'

'El Gobierno griego debe sacar a la gente de los centros de detención y los campos de acogida insalubres y proporcionarle un alojamiento seguro y adecuado. La rápida propagación de la COVID-19 hace que sea aún más urgente', añadió.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), han llegado a Grecia casi 9.500 refugiados en lo que llevamos de año. 2.000 de ellos lo han hecho a través de la frontera terrestre con Turquía.EFE