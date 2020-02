Ámsterdam declara la guerra al acoso sexual callejero

Ámsterdam, 5 feb (EFE).- El 81% de las mujeres de Ámsterdam de entre 15 y 34 años denuncia haber sido víctima de acoso sexual en la calle, según un estudio oficial que ha llevado a las autoridades locales a lanzar una campaña de sensibilización para combatir el problema.

Para la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, la situación es 'realmente alarmante, casi desesperada' y 'combatir el acoso es una prioridad' por lo que el Ayuntamiento ha decidido iniciar una campaña dirigida a las víctimas de acoso sexual, sea en la calle o en internet, con el objetivo de crear una mayor disposición a denunciar ante la Policía.

En 2017, Ámsterdam introdujo la prohibición del acoso callejero, lo que incluía piropos y silbidos, pero esta norma no se aplica porque un tribunal local de La Haya dictaminó que la disposición, similar a otra de Róterdam, no es válida por no corresponder a autoridades locales decidir sobre el asunto.

Según los jueces, una ley así entra en conflicto con las leyes que protegen la libertad de expresión y sólo corresponde al Gobierno nacional determinar si esta libertad puede ser limitada con la introducción de una prohibición, que también deberá ser respaldada por el Parlamento y el Senado.

Pese a ello, el Ayuntamiento ha lanzado la campaña de concienciación, uno de cuyos puntos clave es instar a la industria de hoteles, restaurantes y clubes nocturnos a informar a las autoridades cuando sean testigos de casos de acoso, porque, 'en general, avisar de esto no está incluido en sus responsabilidades' pero debería estarlo, para aumentar la seguridad de las mujeres en los lugares de ocio.

El 'barrio rojo' donde se ejerce la prostitución, pero que es también un lugar muy turístico, es uno de los puntos donde más incidentes se registran, aunque otras partes de la ciudad tampoco se salvan de esta lacra.

La investigación, encargada por el Ayuntamiento, muestra que el 51% de las mujeres en Ámsterdam ha tenido que lidiar con el acoso sexual callejero alguna vez, un porcentaje que asciende al 81% para las mujeres que tienen entre 15 y 34 años.

Según el estudio, las causas del acoso sexual son diversas y van desde los 'patrones clásicos de desigualdad de poder, basados en la tradición o la superioridad física', hasta 'las ideas reaccionarias a la igualdad entre hombres y mujeres' y los 'movimientos fundamentalistas, religiosos y de extrema derecha que nutren y justifican el odio y la intimidación' a las mujeres.

EFE

ir-cm