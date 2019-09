$!Ana Julia Quezada, 19 meses después del asesinato del niño Gabriel

Admitió ante el juez el asesinato

En un video difundido por el medio Espejo Público, se ve y escucha a Quezada admitir que mató a Gabriel y qué la empujó a cometer el crimen.

Expuso, entre llantos, que todo empezó cuando vio a Gabriel con un palito y le dijo: “ven, sube conmigo al coche que voy un momento a Roldaquilar y luego te traigo“.

Agrega que luego: “yo estaba en el salón y veo a Gabriel con un hacha, le dije a Gabriel, dame el hacha”.

Dice que el menor le contestó: ¡”No! No te la doy que siempre me estás mandando. Y yo no quiero que me mandes, que eres fea. que yo quiero que dejes a mi padre. Que yo quiero que mi padre se case con mi madre y que te deje a ti. Que tienes la nariz muy fea, que yo no te quiero”. Que no sé qué”.

Señaló que con la intención de que se callara, le tapó la boca y la nariz, aunque no recuerda con exactitud durante qué tiempo permaneció parándole la respiración.

“Cuando ya dejó de chillar y todo, le quité la mano de la boca y me acuerdo, sí, que cuando le quité la mano ya el niño no respiraba”, dijo Ana Julia Quezada.

Con el cadáver del menor en el suelo, al percatarse de que Gabriel no respiraba, salió a fumar varios cigarrillos. ¡Qué le voy a decir yo a Ángel! Que le he quitado lo más grande que tiene. Entonces se me ocurre, veo por allí un hacha y digo, “pues lo entierro aquí al niño”.

La Fiscalía pide para ella prisión permanente revisable, la máxima condena que contempla la ley española.