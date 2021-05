Ana Torroja y Siddhartha 'vuelven a la esencia' libres y ligeros con 'Mapa'

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 20 may (EFE).- La española Ana Torroja y el mexicano Siddhartha se conocieron en el 2018 en el festival Cumbre Tajín realizado en Veracruz, el único testimonio que quedó de ese encuentro fue una foto que guardó el cantante y el deseo de algún día colaborar con ella, tres años más tarde presentan el tema 'Mapa'.

'Compartimos escenario, nos saludamos, fue un encuentro breve que Ana no recuerda', contó a Efe Siddhartha mientras Torroja intenta desmentirlo, pero después admite que lo había olvidado.

Pese a ese primer encuentro difuso, los músicos se reencontraron para hacer una colaboración con un tema que el mexicano había compuesto el verano pasado y que según relata, necesitaba la voz de la exvocalista de Mecano.

'Mi voz estaba en el tono grave y desde un principio la voz femenina de Ana fue lo que se me vino a la cabeza, además siempre había tenido esa idea rondándome (la colaboración), y en esta canción en particular era algo que podía escuchar desde antes', narró el nacido en Guadalajara, Jalisco.

A Ana le llegó el tema y conectó casi instantáneamente con la letra y la música, 'me vi muy reflejada en ella parecía que la había escrito pensando en mi voz y me encantó', explicó Torroja.

APRENDER A SOLTAR

'Mapa' es el segundo tema que el exbaterista de la banda mexicana Zoé ha mostrado del disco que ya está preparando y que abrió con la presentación del tema 'Brújula'.

El sencillo habla de las distancias, de los cambios y de dejar aquellas cosas conocidas que de las que suele ser difícil desprenderse.

'Nos apegamos mucho a las cosas. Lo que he ido analizando en estos años es que desde que nacemos vamos acumulando todo y de pronto te das cuenta de que tienes que volver a la esencia, a lo básico y espiritual, que tienes que ir soltando y que cuando lo sueltas te liberas', expresó Ana.

Siddhartha confesó que la canción expresa todas aquellas veces que ha tenido que 'irse de casa metafóricamente'.

'Cada cierto tiempo me gusta soltar estas cosas que acumulé durante un periodo y esperar una nueva etapa, mis discos reflejan periodos de mi vida personal y en las canciones se va notando', dijo el cantautor.

Precisamente soltar su trabajo con la banda Zoé, fue un parteaguas especial en su vida, pues pese a sentir que 'todas las apuestas estaban a favor del fracaso', se ha mantenido a flote y con éxito en su camino en solitario en la música.

'Tuve que quedarme sin pertenencias y soltar un poquito todo lo que venía haciendo los años previos. Después de hacer un camino y haber logrado ciertas cosas, que te inflan un poquito el ego, tenía que hacer un 'reset' y empezar a construir desde el primer ladrillo y de la mano de una nueva vida', recordó.

Para Torroja, uno de los eventos cruciales por los que atravesó que la hicieron desprenderse de lo que no necesitaba, fue un accidente automovilístico, cuyo impacto la hizo darse cuenta de lo efímera que es la vida.

'Uno sigue con el ajetreo del día a día y no te das cuenta, el accidente fue una de las cosas que me hizo ver la línea tan estrecha entre estar aquí y no estar y me hizo replantearme muchas cosas, igual que la pandemia', contó.

Tanto el mexicano como la española tienen planeado regresar a los escenarios este año, aunque por separado, el primero cumplirá presentaciones en Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, y la segunda arrancará con su gira 'Volver', primero en España para después llegar a Latinoamérica, y será parte del '90 Pop tour'. EFE