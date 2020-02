Análisis de préstamo para seguridad queda en pausa en Congreso de El Salvador

San Salvador, 11 feb (EFE).- El análisis y la discusión de la solicitud hecha por el Gobierno de El Salvador a la Asamblea Legislativa de aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para seguridad han quedado en pausa, por lo que no será discutida en la sesión plenaria ordinaria programada para el jueves, dijo a Efe el diputado opositor Damián Alegría.

La aprobación de dichos fondos mantiene enfrentados a los órganos Legislativo y Ejecutivo desde varias semanas, al punto de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera el domingo en la sede del Parlamento con agentes armados.

El diputado Alegría, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), explicó a Efe, durante una llamada telefónica, que este día diputados que son parte de la Comisión de Hacienda, a excepción de los representantes del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y de Cambio Democrático (CD), consideraron que 'este no es un buen momento para discutir esta solicitud porque acaba de ocurrir la invasión ilegal e institucional por parte del Ejecutivo'.

'La opinión mayoritaria fue que no era un buen momento para discutir este tema porque acaba de ocurrir la invasión ilegal e inconstitucional del Ejecutivo con la Fuerza Armada y la Policía al recinto Legislativo', manifestó Alegría.

Indicó que 'sería una mala señal que después de lo ocurrido el domingo, y con la matonería con la que llegó el presidente a la Asamblea, aparezcamos aprobando rápidamente este dictamen para que luego sea aprobado en el pleno'.

El diputado también señaló que diputados, de la Comisión de Hacienda o de la de Política, podrían evaluar 'desechar esta solicitud y pedir al Gobierno que envié una nueva para que sea estudiada'.

LA POLÉMICA ES LA COMPRA DE CÁMARAS

Alegría señaló que la solicitud presentada por el Gobierno para la aprobación de dichos fondos, otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE), 'contiene elementos de duda razonable, particularmente la comprar de cámaras para video vigilancia', en la que, según el Parlamentario, el Ejecutivo estaría invirtiendo unos 25,9 millones de dólares.

Señaló que el Gobierno busca comprar las cámaras, de las que no precisó cantidad, a una empresa, cuyo nombre no fue brindado, 'que creemos, porque el tema no ha sido aclarado por las autoridades, fue la que le pagó un viaje a Osiris Luna (viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales)'.

Luna podría ser sancionado administrativamente, por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por no revelar el detalle de costos y el origen de la financiación de cada uno de los viajes realizados desde que asumió sus cargos (en junio de 2019), lo que incluye uno a México.

El parlamentario explicó que el Gobierno 'no ha detallado dónde estarán ubicadas estás cámaras y por qué ya se estableció una empresa a quien comprarlas'.

'Vemos que ya hay un negocio predeterminado y es un tema que preocupa, porque no puede haber un compromiso ya establecido porque debe de seguirse los procedimientos de ley de adquisiciones y compras del Estado, como el procedimiento de licitaciones'.

Además, sostuvo que 'han llegado rumores que el representante legal de esta empresa es familiar de un funcionario importante de este Gobierno', por lo que, a su criterio, 'ahí está otro tema que tiene que ver con conflicto de intereses'.

'Estos son los temas que al FMLN le preocupan, no es que (el partido) esté en contra del préstamo, sino que pedimos que se nos aclaren estas situaciones', subrayó.

ESPERAN QUE BUKELE CUMPLA ORDEN DE SUPREMO

El parlamentario señaló que la 'mayoría' de diputados espera que el presidente Bukele cumpla con la orden del Supremo de abstenerse de usar al Ejército en actividades que pongan en riesgo al país.

'Esperamos que no se repita lo que paso el domingo pasado, porque la Sala de los Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) ha sido bien clara en que no se siga insistiendo en una convocatoria (a una sesión plenaria extraordinaria) que no tiene fundamentos Constitucionales', dijo.

Alegría señaló que el mandatario salvadoreño también está llamado, constitucionalmente, 'a mantener el orden, la armonía y la paz'.

Señaló que las actividades de la Asamblea Legislativa se normalizaron este martes, luego de la irrupción de Bukele con militares, y agregó que el jueves 'habrá sesión ordinaria, correspondiente a esta semana, pero no se discutirá el tema del préstamo', solicitado para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial.

El Ejecutivo de Bukele atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que fue lanzada dicha iniciativa. EFE