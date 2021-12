Ancelotti: 'Hay un compromiso que no hemos tenido a principio de temporada'

Madrid, 7 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, resaltó el 'compromiso' mostrado por su equipo para derrotar al Inter de Milán y lograr el primer puesto de grupo, y aseguró que pese a que defensivamente no ve a su equipo preparado para defender a campo abierto, por 'calidad' pueden optar a conquistar la Liga de Campeones.

'El equipo está muy bien, no le quiero pedir más. Es verdad que a veces no presionamos demasiado arriba y ponemos bloque defensivo bajo porque estamos cómodos. No tenemos centrocampistas que puedan defender en campo abierto y hay que bajar un poco, a veces no es tan estético pero lo estamos haciendo muy bien', valoró en rueda de prensa.

'Tenemos la calidad para ganar la Liga y para competir la Champions. Hay equipos más intensos que nosotros, pero cada uno tiene su cualidad. Nosotros no somos intensos en el aspecto defensivo, no podemos defender a campo abierto, pero tenemos mucha calidad y mucho compromiso', añadió.

El técnico valoró el partido realizado por Luka Jovic como sustituto de Karim Benzema, a quien no descartó para el derbi del domingo, y confirmó que el golpe sufrido por el brasileño Casemiro no tiene gravedad.

'Jovic ha jugado muy bien, no solo en fase de ataque, también en salida de balón ha hecho un buen partido. Si Karim no está bien, él va a jugar. Tenemos días para ver si Karim puede recuperarse', dijo. 'Casemiro ha tenido un golpe pero no tendrá problemas', añadió.

La rotación que mantiene entre el brasileño Rodrygo y Marco Asensio, le está satisfaciendo al técnico madridista. 'Lo están haciendo bien los dos. Hay partidos que me gusta más un jugador abierto a la banda como Rodrygo y otras veces me gusta más uno que entra por dentro como Asensio, depende de la estrategia, pero los dos lo están haciendo muy bien. Asensio ha marcado un gol increíble', afirmó.

Y también quiso destacar la buena labor defensiva realizada por Militao y David Alaba. 'Lo estamos haciendo bien, sobre todo me gusta el aspecto defensivo, luego la habilidad individual es muy alta en el partido de Militao y Alaba. Hay un compromiso que no hemos tenido a principio de temporada, cuando encajamos más goles'.

Por último, defendió la ausencia de rotaciones en el centro del campo y el buen rendimiento que le aportan los suplentes cuando entran a los partidos. 'Es claro que Modric a su edad tiene que descansar, es normal, ahora tiene cinco días para descansar y preparar el próximo partido'.

'Pienso que descansa bien en casa con una vida tranquila, son jugadores con algo especial, hemos hablado de los tres muchas veces y atrás hay dos que están empujando y cuando juegan lo hacen bien. Por eso estamos tranquilos, el día que estén cansados Modric, Kroos o Casemiro, meteremos a otros con alto rendimiento', sentenció. EFE

