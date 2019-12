Ancelotti: 'La maleta de un entrenador siempre debe estar lista'

Roma, 9 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico que vive un momento de profunda crisis al frente del Nápoles, aseguró este lunes que 'la maleta de un entrenador siempre debe estar lista', al comentar la posibilidad de que nuevos resultados negativos puedan provocar su eventual despido.

Ancelotti explicó que su prioridad es sacar al Nápoles de su crisis de resultados, pues su equipo no gana desde hace nueve partidos, y que no está preocupado por una posible destitución, en la rueda de prensa previa al trascendental partido de Liga de Campeones contra el Genk, en el que busca el billete para los octavos de final.

'La maleta de un entrenador siempre debe estar lista, no puedes vaciarla. Creo que estar en una situación delicada es absolutamente normal en este momento. Estoy preparado y es una experiencia que ya he vivido en el pasado', dijo Ancelotti.

'No me asusta ni me preocupa que un día el club pueda destituirme o yo irme. Si se dan determinadas condiciones, hay que seguir juntos. Si no, es correcto por ambos que cerremos nuestro vínculo', agregó.

El preparador italiano destacó que está concentrado en su club y expresó el deseo de que se vea en la Serie A el mismo rendimiento visto en la Copa de Europa, en la que el Nápoles sumó cuatro puntos en dos partidos contra el Liverpool vigente campeón de Europa.

'He hablado con el presidente (Aurelio De Laurentiis), es más, lo hago a diario, y estamos todos concentrados en el partido de este martes. Vivo esta víspera como una oportunidad para alcanzar un objetivo importante', dijo. EFE