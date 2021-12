Ancelotti: 'Nos faltó calidad, pero no compromiso'

Madrid, 1 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se mostró orgulloso de la lucha y el 'compromiso' de sus futbolistas en los momentos en los que dijo, les 'faltó calidad' ante el Athletic Club, y celebró el triunfo sufrido con el que amplían distancia en la clasificación de LaLiga Santander.

'Hemos jugado contra un buen equipo que tiene mucha intensidad, nunca había perdido fuera de casa y venía con dos días más de descanso que nosotros. Lo hemos hecho bien en la primera parte pero en la segunda, si no marcas el segundo, puedes sufrir y hemos fallado más pases', analizó en rueda de prensa.

'Es una cualidad del equipo saber sufrir cuando no es capaz de jugar al fútbol como queremos. Hay otros equipos que bajan los brazos cuando no pueden hacer lo que saben. Hay un compromiso muy grande y no es suerte ganar siete partidos seguidos. Estoy muy satisfecho y, digo más, me ha gustado más el final que la primera parte. Nos faltó calidad pero no compromiso, hemos luchado', añadió.

Reconoció Ancelotti, que solo introdujo un cambio en su equipo titular pese a haber anunciado rotaciones, que sus jugadores acabaron dejando una imagen de cansancio que provoca que valore novedades para medirse el sábado a la Real Sociedad.

'El equipo ha terminado cansado, lo tenemos que analizar. Es normal cuando juegas contra un equipo más fresco, es normal que se pague al final un poco. Debo evaluarlo para el próximo partido para hacer cambios', admitió.

'Tenemos tres partidos muy cerca sin tiempo para descansar, tengo que pensar bien las decisiones a tomar pero la racha es muy buena y estoy muy satisfecho con todos, con los que juegan, los que lo hacen cinco minutos y los que no tienen ni un minuto. El ambiente en el equipo es muy bueno, me gusta', resaltó.

Por último, destacó el momento del belga Thibaut Courtois que salvó el triunfo con sus intervenciones. 'Está haciendo cosas extraordinarias. No me preocupa, tenemos que mejorar aspectos defensivos porque hemos sufrido a balón parado y tenemos que hacerlo mejor. Tenemos a Courtois, lo disfrutamos. Para nosotros es el mejor portero del mundo en este momento'. EFE

