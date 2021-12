Ancelotti: 'Ojalá pueda quedarme en el Real Madrid los años de Simeone'

Madrid, 11 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, realzó la figura del argentino Diego Simeone, que aseguró ha 'construido algo importante en el Atlético de Madrid' para situar a su equipo 'entre los mejores de Europa', y deseó extender su etapa en el banquillo blanco los años que ha conseguido su rival en el equipo vecino.

'Simeone ha construido algo importante en el Atlético, ha puesto al club entre los mejores de Europa, luchando cada año y ganando títulos. Sigue haciéndolo de manera impecable. Lo que ha pasado Simeone es todo lo que quieren los entrenadores, quedarse en un club mucho tiempo, poner su marca, su firma en el club. Es el sueño de todos. Ojalá pueda quedarme en el Real Madrid catorce años como él en el Atlético', deseó.

En su análisis del rival, 'Carletto' ve muchas diferencias entre el Atlético de Madrid al que se enfrentó en su primera etapa con el actual. 'Claramente han cambiado las características de sus jugadores, ahora tiene más calidad individual y mantiene el mismo compromiso defensivo y ofensivo de antes, la misma mentalidad'.

Y apuntó a varios jugadores claves en la columna vertebral de su rival. 'Tiene muchos jugadores que me gustan. Griezmann, Luis Suárez es un delantero fantástico, De Paul lo está haciendo muy bien, atrás son muy pesimistas (concentrados al máximo) los defensas como me gustan, el portero Oblak... es un equipo completo con grandes jugadores'.

Ocurra lo que ocurra en el derbi, el resultado no será definitivo para el técnico madridista, que intentó rebajar trascendencia al partido admitiendo que son encuentros donde sube la tensión en los protagonistas.

'La estadística dice que son tres puntos pero hay un aspecto emocional de un derbi ante un rival directo, un gran equipo, y está claro que aumenta la presión sobre los dos equipos. Es un partido que toda la afición siente de manera particular. En la tabla son tres puntos e intentaremos jugar para ganarlos y dar felicidad a nuestra afición', dijo.

'Si ganamos tendremos tres puntos más sobre un rival que va a luchar hasta el final con nosotros para ganar esta competición, que la ganó el año pasado. Son solo tres puntos, después de hay partidos, momentos y dinámicas que pueden pasar una temporada. No quiero meter más presión sobre este partido', añadió.

Para Ancelotti, su equipo es 'el que mejor lo ha hecho hasta hoy' pero eso no asegura ser campeones a final de temporada. 'Si LaLiga terminase hoy estaba sentenciada pero desafortunadamente no termina hoy, quedan seis meses más y no sé realmente lo que puede pasar. Nos preocupa el futuro, no el pasado donde lo hemos hecho bien'.

Las claves del derbi pueden pasar, según el técnico italiano, en 'los duelos individuales' y 'el balón parado', que apuntó como 'aspectos importantes a tener en cuenta', en un derbi que espera 'competido' y de mucha lucha. 'El Atlético es un equipo muy solido, con calidad individual y colectiva. Es un rival muy fuerte, un partido muy difícil para los dos equipos. Creo que va a ser un buen partido que le va a encantar a los aficionados de los dos equipos'.

Por último, preguntado por Eden Hazard, dejó un mensaje al belga que no cuenta con opciones de titularidad y apenas está disputando minutos con el Real Madrid. 'Lo más difícil no es meter un jugador de 100 millones en el banquillo, lo difícil es dejar un jugador en el banquillo, más complicado todavía si es un profesional serio el jugador'. EFE

