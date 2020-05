Ancelotti: 'Para el Real Madrid ganar la Champions era como una obsesión'

Londres, 22 may (EFE).- Carlo Ancelotti, actual entrenador del Everton, aseguró que su paso por el Real Madrid entre 2013 y 2015 fue una experiencia 'inolvidable' y que cuando llegó la Liga de Campeones era como 'una obsesión' para el club blanco.

'Creo que como entrenador tienes que dirigir una vez en tu vida al Real Madrid. Pasé dos años allí y fue una experiencia inolvidable porque creo que el Madrid es el mejor club del mundo por la imagen que tienen fuera', explicó Ancelotti a Sky Sports.

'Cada sitio al que vas, cada país, hay gente que te quiere ver, que quiere apoyar al equipo. Tiene una organización top, un fantástico campo de entrenamiento y un increíble equipo cuando llegué', apuntó.

Entre los títulos que Ancelotti ganó con el Real Madrid destaca la décima Copa de Europa conquistada en Lisboa ante el Atlético de Madrid.

'Cuando llegué el equipo había tenido algunos problemas. El hecho de que no hubiesen ganado la Liga de Campeones en doce años era como una obsesión para ellos porque el Real Madrid estaba acostumbrado a ganar un montón de ellas. Tuve suerte el primer año en conseguirlo'.

Sobre los jugadores a los que ha dirigido en su carrera, destacó a Zinedine Zidane y cómo influyó en su manera de entrenar.

'Zidane cambió mi idea sobre el fútbol. Estaba muy concentrado antes de llegar a la Juventus en el 4-4-2 y después, con Zidane, cambié. Quería ponerle en la mejor posición para él y que estuviese cómodo en el campo', dijo Ancelotti.

Además, el italiano habló de entrenar a jugadores de la calidad de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

'A jugadores como Cristiano Ronaldo, que son capaces de meter cada partido, no tienes que darles mucha información defensiva. Sergio Ramos también tiene una fantástica calidad. Creo que su mejor cualidad no es tácticamente ni técnicamente, si no su carácter y su personalidad y la habilidad de motivar a la gente que tiene alrededor. Ramos durante aquella etapa fue muy importante por esto, él siempre estaba al máximo nivel cuando el partido era importante'. EFE