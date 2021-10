Ancelotti: 'Si no tienes miedo, te enfrentas al león pensando que es un gato'

Madrid, 23 oct (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló del 'miedo' que siente antes de los partidos grandes, como el clásico que disputa este domingo en el Camp Nou, y aseguró que si no se siente 'te enfrentas al león pensando que es un gato'.

'Mi sensación es la misma en este tipo de partidos. La preocupación es normal y a veces el miedo es claro. Son sensaciones positivas porque si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato', manifestó en rueda de prensa.

'El miedo es una sensación bastante constante, positiva. Es una buena sensación. Afortunadamente no estoy aterrorizado por un partido porque hay cosas peores en la vida que perderlo. También siento confianza porque tengo un equipo fuerte, con jugadores de muchas cualidades, técnicas, físicas pero sobre todo mentales', añadió.

En un clásico no existen favoritos para el técnico italiano, que mostró respeto en todo momento por el Barcelona y dejó elogios al rival: 'Es un partido especial. No sé quien llega mejor porque los últimos partidos del Barcelona fueron buenos. No hay un favorito, hay muchas cosas que determinan el partido, no solo lo técnico y el físico. La motivación y el compromiso colectivo son muy importantes'.

Para Ancelotti el duelo entre Barcelona y Real Madrid no es un pulso entre Ansu Fati y Vinicius Junior como referentes. 'Todavía los dos son jóvenes, tienen que demostrar lo que pueden hacer en sus carreras', opinó, y resaltó que la grandeza del duelo no se rebaja por la pérdida de estrellas.

'Es un partido entre dos equipos que siempre estarán entre los mejores del mundo. No está Cristiano y no está Messi, cambian las plantillas y llegan otros jugadores, pero no cambia que los dos equipos lucharán por la competición como siempre', dijo.

Tiene una espina clavada en el estadio del Barcelona Ancelotti, donde nunca ganó con tres equipos que lo visitó. 'Son tres puntos importantes pero no decisivos. Nunca he ganado en el Camp Nou, es hora de ganar. No será fácil pero son tres puntos que tenemos que luchar para ganarlos si queremos ganar la Liga'.

En el aspecto táctico, el entrenador madridista reconoció que repetir lo que hizo ante el Shakhtar, 'esperar en bloque bajo', puede que no sea efectivo ante el Barcelona 'porque tiene distintas características con el balón'. Apueste por ser dominador o jugar al contragolpe, dejó claro que la identidad de su equipo no se altera y quiere que tenga varias.

'Quiero tener un equipo que pueda hacer muchas cosas en el campo y no tenga una sola idea, teniendo una identidad muy clara los contrarios pueden encontrar una solución fácil', apuntó.

Por último, en su análisis del Barcelona apuntó que pese a que ya no está Messi, la dificultad no se rebaja. 'Es un equipo que mantiene la misma identidad, sistema de juego, juega bien al fútbol. Ha cambiado los jugadores, no está Messi pero tiene otros muy buenos, los jóvenes del barca son fantásticos. Nuestra sensación no puede cambiar sobre un partido que siempre ha sido difícil y siempre lo será'. EFE

rmm/sab