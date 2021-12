Ancelotti vence su primer derbi liguero e iguala su segunda mejor racha

Madrid, 12 dic (EFE).- Carlo Ancelotti consiguió su primer triunfo en un derbi liguero ante el Atlético de Madrid, en su quinto intento tras un empate y tres derrotas en su primera etapa en el banquillo del Real Madrid, e igualó su segunda mejor racha de victorias, con diez consecutivas.

Pese a que consiguió ganar la décima Copa de Europa ante el Atlético de Madrid y salir vencedor de otra eliminatoria en la Liga de Campeones, 'Carletto' era el único entrenador de la historia del Real Madrid que no había vencido en Liga al conjunto rojiblanco en cuatro enfrentamientos.

Se desquitó con un triunfo repleto de firmeza que extiende su racha de triunfos hasta diez, siete en Liga para ser sólido en Liga y tres en Liga de Campeones que le dieron el primer puesto de grupo en la clasificación a octavos de final.

'Estoy muy satisfecho de estar aquí. En la primera etapa fui muy feliz, ganamos 22 partidos seguidos y la segunda parte de la temporada no salió bien. Esto no lo olvido. Soy feliz pero sé que la segunda parte de la temporada podemos encontrar trampas. La experiencia de la primera etapa me puede ayudar a no cometer errores', recordó.

Desde el 30 de octubre, cuando venció en Elche y reaccionó a un empate sin goles ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ha ganado todos los partidos que ha disputado. Ha marcado 22 goles en sus diez victorias seguidas y apenas encajó cinco. El belga Thibaut Courtois ha logrado dejar su portería a cero en los cuatro últimos encuentros.

Con la victoria en el derbi, Ancelotti igualó la racha que firmó en su primera temporada, entre el 18 de diciembre de 2013, día en el que se estrenaba en la Copa del Rey ante el Olímpic, y el 2 de febrero que empató en San Mamés frente al Athletic Club. Su récord de triunfos llegó en su segunda campaña, 22 victorias entre el 16 de septiembre de 2014 y el 20 de diciembre que se proclamaba campeón del Mundial de Clubes. EFE

rmm/jl