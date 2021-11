Ancelotti: 'Vinicius es el más desequilibrante'

Tiráspol (Moldavia), 23 nov (EFE).- El gran momento del brasileño Vinícius Junior provocó este martes los elogios de su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, que aseguró que es 'el más desequilibrante' del mundo, aunque también resaltó que tiene 'humildad para mejorar' aspectos que tiene por pulir.

'En este momento, por su manera de jugar, Vinícius es el más desequilibrantre en el fútbol porque mejor uno contra uno no se puede tener y no hay muchos jugadores que hagan estas cosas', destacó en la víspera del duelo de Liga de Campeones ante el Sheriff.

'Tiene que mejorar porque el uno contra uno es importante en el fútbol, pero no es lo más importante. Tiene la humildad para mejorar y no estar contento de lo que está haciendo. Tiene que aprender y lo va a hacer porque su cabeza es justa, no es la de uno que piensa que lo ha ganado todo. Es la de un joven que piensa que tiene que mejorar', añadió.

Ancelotti mostró máximo respeto por el Sheriff, recordó lo ocurrido en el Santiago Bernabéu y dejó claro el objetivo del Real Madrid, ganar para dejar sentenciado su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.

'El partido de ida no fue una buena experiencia ante un equipo que nos ganó en el Bernabéu. Hay que evitar los errores que cometimos, hacer lo que estamos haciendo bien en este momento, sin prisa pero con confianza y jugar bien 90 minutos. Nos conocemos bien. Tenemos que hacer un partido completo. Si ganamos será decisivo, es el objetivo, ganar, cerrar el grupo y mirar adelante', dijo.

Descartó el italiano apostar por rotaciones en el partido y dejó entrever el regreso al once de los brasileños Militao y Rodrygo Goes como los dos cambios que introducirá en su once respecto al que goleó en Granada para asaltar el liderato liguero.

'La rotación es importante como idea para tener fresca a la plantilla, dar motivación a todos, pero hay que tener en cuenta los momentos. La dinámica del equipo ahora es buena y no hemos cambiado mucho en los últimos partidos. Mañana pueden volver Militao y Rodrygo porque están frescos, pero no pienso en rotaciones', dejó claro.

Ancelotti reflexionó sobre la labor de entrenador del Real Madrid, alejándose de cualquier problema o polémica que surja en una plantilla repleta de buenos jugadores que quieren jugar y quedándose con lo bueno.

'No es complicado ser entrenador del Real Madrid. La labor del entrenador es complicada, pero si tienes que hacer una carrera, mejor tener un Ferrari que un Fiat 500. Es un poco lo que siento en este momento al entrenar al Real Madrid. La presión la tienen todos los entrenadores, son echados cada semana, esto es parte de nuestro trabajo, como la responsabilidad y la ilusión de entrenar al club más grande del mundo', sentenció. EFE

rmm-io/ism