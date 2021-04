Ancer, Ortiz, Múñoz y Niemann representantes del golf latino en el Masters

Augusta (Georgia, EEUU), 7 abr (EFE).- Los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, el colombiano Juan Sebastián Muñoz y el chileno Joaquín Niemann forman el cuarteto de latinoamericanos que competirán a partir de este jueves en la 85ª edición del Masters de Augusta.

'Habla de cómo está el golf mexicano en el momento y el golf latino', dijo Ortiz, que debutará en el Masters de Augusta haciendo historia, al ser la primera vez que dos mexicanos juegan en la misma edición y seguir los pasos de su hermano menor Álvaro, que compitió en Augusta en 2018 después de ganar el Campeonato Amateur de América Latina (LAAC).

'Desde afuera se ve más fácil', dijo Carlos, que acompañó a su hermano en 2018. 'Es un campo que cuenta mucho conocerlo y tengo que absorber la mayor información posible', agregó después de una ronda de práctica con el veterano español Sergio García, ganador de la chaqueta verde en 2017.

'La primera diferencia es ver a espectadores. Crecí viendo este torneo en la tele con miles de personas y jugar sin gente en noviembre fue algo diferente. Es bonito que haya público por aquí', dijo Ancer, que se estrenó en Augusta en la anterior edición aplazada hasta noviembre de 2020 como consecuencia del coronavirus.

'El campo es bastante diferente, está mucho más rápido con los greenes durísimos y firmes', explicó el golfista tamaulipeco, que llegó a ponerse entre los primeros en noviembre. 'Me ayudó mucho la confianza de saber que estás jugando con los mejores del mundo en el primer Masters y estás en la pelea', agregó.

El colombiano Juan Sebastián Muñoz también repite participación tras terminar empatado en el décimo noveno puesto en su estreno en 2020. 'Siento que lo que aprendí en noviembre sobre todo es manejarme mejor en el sentido personal cuando llega la presión', declaró Muñoz, que llega al Masters en puesto 63 del ránking mundial.

'Esta cancha es mucho de tener paciencia y esperar su momento. Se aprende de la experiencia ya me pasó una vez y espero que no vuelva a pasar. Me siento más tranquilo, más calmado', agregó el bogotano.

El cuarto latinoamericano en Augusta, el chileno Joaquín Niemann, regresa por segunda vez a Augusta después de perderse el Masters de 2020 por haber dado positivo en la prueba de coronavirus. 'Lo vi en mi casa. No sé si es una ventaja o no, pero el campo está muy distinto a noviembre y creo que no haberlo jugado capaz me puede ayudar por las condiciones de este año', señaló Niemann.

'Me siento mucho mejor de como me he sentido otros años. Siento que cada vez voy mejorando y eso me da confianza y ganas de tener una buena semana acá', reconoció el chileno ganador del LAAC de 2017 en Santiago y número 26 del mundo a sus 22 años de edad.

Además de la notable ausencia de Tiger Woods debido a las lesiones provocadas por un accidente automovilístico, también se vive la falta de golfistas argentinos en Augusta, entre los que destaca el ganador del Masters de 2009, Ángel Cabrera, pendiente de resolver sus problemas con la justicia. EFE