Anciano sultán de Omán viaja al extranjero para someterse a un chequeo médico

El Cairo, 7 dic (EFE).- El casi octogenario sultán Qabús bin Said de Omán abandonó este sábado el país del golfo Pérsico rumbo a Bélgica para someterse a un chequeo médico, informó la corte real en un breve comunicado.

En la nota, publicada por la agencia oficial de noticias omaní ONA, la corte no especifica qué tipo de 'chequeos médicos' realizará el monarca de 79 años, que no tiene descendientes y no ha nombrado a un heredero, por lo que existe incertidumbre sobre su sucesión.

La corte sí destaca que el sultán Qabús permanecerá fuera del país 'por un periodo limitado', sin decir cuánto tiempo.

El estado de salud del monarca es una cuestión muy sensible y en general es mantenido en secreto, excepto por algunos viajes al extranjero para someterse a controles o tratamientos médicos.

Qabús llegó al poder en 1970, después de derrocar a su padre Said bin Taimur, en un golpe palaciego no sangriento, y se le atribuye la modernización y desarrollo del país árabe, que no cuenta con grandes reservas de petróleo como otros vecinos del golfo Pérsico.

Venerado en Omán, poco se conoce de su vida privada más allá de que nunca se casó ni tuvo hijos, ni ha señalado entre sus familiares a un posible candidato a sucederle en el trono, al menos de forma pública.

Omán ha conseguido mantenerse al margen de los conflictos en el golfo y Oriente Medio, y trata de mantener una postura neutral entre el eje suní liderado por Arabia Saudí y el chií, con Teherán a la cabeza.

Incluso, Mascate ha mediado entre sus vecinos enfrentados y ha buscado poner fin al conflicto en el Yemen, y fue el primer Gobierno del golfo Pérsico en establecer lazos de bajo nivel con Israel. EFE