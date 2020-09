Andersen: 'Cuando he cruzado la meta me preguntaba si era de verdad el Tour'

Lyon (Francia), 12 sep (EFE).- El danés Soren Kragh Andersen, ganador de la decimocuarta etapa del Tour de Francia, no se creía que había ganado en la carrera más importante del mundo: 'Cuando he cruzado la meta me preguntaba si era de verdad el Tour'.

'No tengo palabras para describir este sueño. Es una locura', dijo el ciclista de Sunweb, que sumó la segunda victoria de su equipo en esta edición.

'No me puedo creer que haya ganado una etapa. Cuando he superado la línea me preguntaba si estaba de verdad en el Tour, porque en el día a día lo vives como una carrera más. Cuando hable con mi familia me daré cuenta de que todo lo que eso significa', agregó.

El ciclista aseguró tener un recuerdo especial para su hermano, que también forma parte del Sunweb pero que no ha sido convocado para el Tour.

Nada más ganar se saludó con el holandés Tom Dumoulin, excompañero de equipo, con el que dijo que conserva una gran amistad.

Andersen señaló que el trabajo del Bora para endurecer la carrera le benefició al final. 'Han reducido la talla del pelotón a la mitad y ha endurecido la carrera, lo que nos ha dejado en la situación perfecta. Cuanto más dura era la carrera, más nos permitía ser ofensivo al final'. EFE