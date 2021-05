Andersson defiende convocatoria de capitán Granqvist pese a que no va a jugar

Copenhague, 24 may (EFE).- El seleccionador sueco, Jan 'Janne' Andersson, justificó este lunes la inclusión del capitán Andreas Granqvist en la lista de 26 para la Eurocopa 2020 por su ascendiente sobre el resto de jugadores pese a que no está en forma para jugar.

El central Granqvist, de 36 años, ha sido capitán de Suecia desde que Andersson asumió el cargo tras la Eurocopa 2016, cuando Ibrahimovic dejó la selección, y fue fundamental en el buen papel de la selección nórdica en Rusia 2018, donde llegó a cuartos de final.

Pero el veterano central, que actúa en el Helsingborg de la Segunda sueca, apenas ha jugado un par de partidos este año por las lesiones, lo que ha hecho que algunos medios criticaran su elección.

'Respeto que pueda ser difícil de comprender, ya que no está en forma para jugar un partido en la Eurocopa, pero tampoco he dicho que lo vaya a hacer. Si solo pudiera llamar a cuatro centrales, atendiendo a su estado de forma, no lo habría llamado', dijo hoy en rueda de prensa Andersson, en el inicio de la concentración sueca.

El seleccionador sueco destacó el papel de Granqvist en el vestuario y su experiencia con la selección, con la que suma 88 partidos, incluidas una Eurocopa y un Mundial.

'Si uno ha jugado al fútbol y ha estado en un vestuario, sabe que hay tipos que siempre contribuyen con energía y son positivos, que aprietan en cada entreno y se ocupan de que todo funcione de la mejor manera, que hablan y tiran de los otros. Él es exactamente ese tipo de jugador', explicó Andersson.

Andersson resaltó que 'Granne' (Abeto), como se le conoce en Suecia, es un 'líder' y que no es casualidad que haya sido capitán en todos los equipos en los que ha jugado.

Granqvist, que ayer volvió a jugar un partido con su equipo, admite su rol como quinto central y la probabilidad de que no vaya a jugar en toda la Eurocopa, en la que Suecia está encuadrada en el mismo grupo que España.

'Si no juego, estará allí para apoyar tanto como pueda y hacer todo para que ganemos partidos y lleguemos lo más lejos posible', dijo ayer el capitán sueco.

Andersson llamó hoy para la concentración en Båstad (sur), donde el equipo estará una semana antes de irse a Estocolmo, a Pierre Bengtsson, del Vejle danés, ante los problemas físicos de los dos laterales izquierdos, Martin Olsson y Ludwig Augustinsson.

Suecia jugará dos amistosos antes de debutar contra España en Sevilla el 14 de junio, contra Finlandia (día 29) y Armenia (5), ambos en Estocolmo. EFE