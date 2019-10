Andersson se inspirará en Noruega para tratar de sorprender a España

Estocolmo, 14 oct (EFE).- El seleccionador sueco, Jan Janne Andersson, admitió hoy que el empate logrado por Noruega contra España hace dos días en Oslo será una referencia directa para buscar la forma de sorprender a España mañana en Estocolmo.

Andersson apuntó también a los partidos disputados en casa en la anterior fase de clasificación contra Francia (2-1) y Holanda (1-1) como inspiración, aunque habló de no dedicarse solo a defender y de mostrar 'flexibilidad táctica'.

'Tengo una idea clara de cómo vamos a jugar mañana, de cómo queremos que se desarrolle el partido y de con qué jugadores', dijo en rueda de prensa el seleccionador sueco, que no quiso dar más detalles.

Aunque reveló que todos los jugadores se entrenaron hoy sin problemas, incluido el central Nilsson Lindelöf (baja contra Malta por molestias en la espalda), no aclaró si será titular, ni tampoco quién será la pareja de delanteros titulares.

Andersson calificó a España de equipo 'fantástico' por el que tiene un respeto 'máximo', lo que obligará a Suecia a jugar al nivel 'más alto' para poder sacar algo positivo.

Como muestra del poderío del equipo de Robert Moreno apuntó a que ha habido muchos cambios en las convocatorias a lo largo de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020 y que este no se ha resentido, porque mantiene un estilo y porque tiene un amplio abanico de jugadores de alto nivel entre los que elegir.

Sobre la baja de Ramos por acumulación de tarjetas, fue concluyente: 'No me molesta para nada que no juegue, no es una desventaja'.

La concentración sueca se vio alterada hace unos días por unas críticas de Zlatan Ibrahimovic a Andersson, insinuando que no convocó a jugadores de origen extranjero en su primera lista de hace tres años por racismo y acusándolo de formar una especie de 'secta'.

'No he cambiado de opinión respecto a lo que dije la semana pasada, no hay nada nuevo, ese tema está cerrado', dijo Andersson, que hace unos días había negado las acusaciones y mostrado su tristeza por las palabras de la estrella sueca, retirado de la selección hace tres años. EFE