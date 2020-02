Andonovski: 'Estados Unidos hizo un buen fútbol, pero tenemos que mejorar'

Carson (California, EE.UU.), 9 feb (EFE).- El entrenador macedonio Vlatko Andonovski, que tuvo un debut triunfal con la selección femenina de Estados Unidos al proclamarse campeona del torneo Preolímpico de la Concacaf, tras vencer por 0-3 en la final a la de Canadá, dijo que su equipo hizo un buen fútbol, pero 'tenemos que mejorar'.

Andonovski, que se convirtió en el octavo seleccionador en la historia del equipo de las Barras y las Estrellas, no permitió que el equipo notase la marcha de su antecesora en el cargo, la estadounidense de origen inglés Jill Ellis, quien en apenas cinco años logró dos títulos mundiales.

'No pensamos en el pasado sino en el futuro y mi objetivo al frente del equipo no es otro que pueda hacer tres cosas bien en el campo como es la de atacar, aportar un juego atractivo y ser agresivo', declaró Andonovski al concluir el partido de la final que dominó y que le permitió al equipo anfitrión del torneo acabarlo sin permitir un gol y ser el máximo realizador con 25 tantos. 'Nuestra agresividad tiene que ser tanto en ataque como en defensa'.

Andonovski, que hizo su debut en un torneo oficial en lo que fue la quinta edición del Preolímpico de la Concacaf, admitió que el equipo fue de menos a más y está convencido que todavía les queda un amplio margen para mejorar.

'Cierto que no tuvimos siempre la misma intensidad en el campo, a veces lo hicimos mejor que otras, pero lo que no tengo ninguna duda es que vamos en la buena dirección', subrayó Andonovski, que consiguió su primer título al frente del equipo de las Barras y las Estrellas. 'No tengo ninguna duda que este equipo va ser mejor y mejor'

Andonovski dijo que al margen de los resultados, el equipo siempre estuvo más sofisticado en la recta final de los partidos, en parte porque las jugadoras ya se habían conocido más.

'No debemos olvidar que apenas tuvimos dos semanas previas de preparación al torneo y por lo tanto a medida que avanzó la competición fuimos mejor equipo', admitió Andonovski. 'Ante Canadá en la primera parte nos faltó algo de consistencia en determinados momentos, pero en la segunda parte hicimos un gran fútbol'.

Andonovski, aunque destacó la experiencia de la estelar Megan Rapinoe, dijo que todo el equipo hizo una gran labor, y que el gol conseguido por Lynn Williams, al minuto 60, con el que Estados Unidos inauguró el marcador (0-1), había sido muy 'oportuno' y 'decisivo'. EFE

