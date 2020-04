Andorra asegura que habrá material protector para toda la población

Andorra la Vella, 8 abr (EFE).- El ministro de Salud de Andorra, Juan Martínez Benazet, ha asegurado este miércoles que las dimensiones del país, con una población de menos de 77.000 personas, hacen viable que el material protector sanitario esté prácticamente asegurado.

En su comparecencia diaria por la crisis del coronavirus, Benazet ha hecho especial hincapié, no obstante, en la necesidad de ir de forma ordenada a comprar mascarillas, ya que de momento con el confinamiento no son necesarias, para no colapsar las oficinas de farmacia.

Por otra parte ha anunciado que el Principado está a la espera de recibir más aparatos de ventilación mecánica, aunque ha recordado que en ningún momento el hospital se ha visto en situación de colapso, según ha informado la Agència de Notícies Andorrana (ANA).

En cuanto a los datos epidemiológicos, el ministro ha anunciado que de los 564 casos detectados, 489 son de carácter activo y ochenta y nueve de estos casos forman parte del personal sanitario.

En el hospital Nuestra Señora de Meritxell permanecen un total de cincuenta y cinco pacientes infectados por Covid-19, de los cuales treinta y ocho se encuentran en planta y diecisiete en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dieciséis de ellos con ventilación mecánica.

Pese a no haberse colapsado el sistema sanitario 'en ningún momento', Benazet ha reiterado que la lucha contra la pandemia 'no ha terminado' y ha alertado de que una relajación de la población pueda derivar en rebrote.

Por ello ha animado a la ciudadanía a seguir con el confinamiento y que éste se irá suavizando de manera escalonada. 'En poco tiempo podremos dejar que la población pueda salir un rato a pasear', ha asegurado en este sentido, aunque sin dar fechas. EFE