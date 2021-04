$!Andorra: Cumbre Iberoamericana tiene obligación de dar respuesta a la gestión de la pandemia

La Cumbre Iberoamericana del próximo miércoles tiene la “obligación”, según el jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, de dar “respuesta a los retos que actualmente tiene el mundo iberoamericano” y “evidentemente el gran reto es cómo acabamos de gestionar debidamente esta pandemia”.

Espot se manifiesta de esta forma en una entrevista a Efe a menos de 48 horas de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que su país lleva más de dos años organizando y de la que espera una declaración final “detallada y concreta” que aborde los grandes temas del momento en la región.

La Cumbre estaba programada para noviembre de 2020, pero fue pospuesta debido a la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de realizarla de manera presencial.

Finalmente, Andorra propuso un formato semipresencial en el que solo se desplazarán al Principado cuatro delegaciones de países miembros: España y Portugal, por cercanía geográfica, y Guatemala y República Dominicana, anterior y siguiente sede de la Cumbre.

Según el mandatario, quien ha defendido a capa y espada el formato semipresencial de la cita de presidentes, el encuentro es “absolutamente imprescindible” en este momento de crisis.

“El gran reto es cómo acabamos de gestionar debidamente esta pandemia y cómo nos recuperamos cuando acabe”, opina.

Del encuentro del miércoles, que estará centrado en la salida de la crisis para los países de la región, se espera un llamamiento a la comunidad internacional para que los países de renta media puedan acceder a una financiación más rápida y flexible, así como que el acceso a las vacunas sea equitativo y justo para todos los ciudadanos.

Dentro de la apretada agenda que arranca hoy con el Encuentro Empresarial Iberoamericano, se celebrará un diálogo para demandar un tratado internacional contra futuras pandemias que recogerá el testigo de una iniciativa lanzada en marzo por países como España, Chile, Reino Unido o Francia, pero donde no están las tres grandes potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia y China.

“Será un avance significativo, no podemos volver a hacer frente a una futura pandemia sin una cierta preparación previa como nos ha pasado”, comenta Espot al respecto.

Sobre el acceso a las vacunas, tiene claro que todos los países iberoamericanos coinciden en que “el acceso tiene que ser justo, equitativo y generalizado”: “no puede ser que un país tenga más acceso que otro porque es injusto y porque no va a dar solución a la pandemia”.

A pesar de ello, aún no se plantea la opción de que en el futuro, si Andorra lograra una vacuna, su país liberara la patente para ayudar a otros países a obtener la fórmula.

“Estamos aún en una fase muy embrionaria, cada vacuna tiene su particularidad, no nos tenemos que apresurar -para tomar esa decisión-, tenemos que analizar los pros y los contras, no puedo aventurarme a decir que estamos a favor de liberar las patentes porque no se qué consecuencias puede tener”, comparte.

Uno de los aspectos que colocó recientemente a Andorra en las portadas de los diarios, sobre todo en su vecina España, fue su condición fiscal, marcada por unos impuestos muy inferiores a los españoles, un hecho que provocó que en las últimas décadas varias personalidades cambiaran su residencia al Principado, entre ellos varios youtubers.

Según el mandatario andorrano, al país le siguen acompañando “prejuicios” por su pasado como paraíso fiscal.

“Andorra es un país vulnerable en ese sentido y un país que aún sufre de muchos prejuicios porque durante muchos años fue un paraíso fiscal pero eso ha cambiado enormemente, no se trata de endulzar ni de dar una imagen idílica, somos un país con cualidades y defectos pero no somos un paraíso fiscal”, zanja.

Este será también uno de los temas que abordará en la reunión bilateral que mantendrá con su homólogo español, Pedro Sánchez, el miércoles antes de la Cumbre aunque se trata de un aspecto que, según afirma, no cree que “preocupe” al mandatario español.

“Hablaremos de fiscalidad también, nuestra cooperación fiscal es excelente y así lo haremos constatar, hay una predisposición total para poder mejorar los aspectos concretos que sean mejorables”, avanza.

Así explica que el traslado de algunos youtubers y otras personalidades a Andorra son casos “testimoniales”, “el problema de la deslocalización fiscal no es un problema de Andorra, hay países donde hay mucha más deslocalización y que suponen un reto mucho más importante para España”.

La reunión de ministros de Medio Ambiente tuvo lugar en Andorra el pasado septiembre tras once años de ausencia en el calendario de la Cumbre Iberoamericana.

Espot subraya que la Cumbre se quedaría “coja” si no se hablara de los retos medioambientales.

“La reunión -de septiembre- fue una buena iniciativa, fue un éxito concluir con una declaración conjunta que no era fácil, ya que los planteamientos que hay en el espacio iberoamericano en temas de Medio Ambiente son distintos, pero esta reunión ha llegado para quedarse”, indica.

En ese línea, el jefe del Gobierno andorrano defiende los espacios multilaterales para dar respuesta a la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible: “no vamos a poner fin al cambio climático solos, el multilateralismo es más necesario que nunca, la respuesta tiene que ser de todos”.