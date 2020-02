Andrey Amador:'Salí de Movistar con polémica, ahora en Ineos estreno ilusión'

Carlos de Torres

Dubai, 23 feb (EFE).- El costarricense Andrey Amador da sus primeras pedaladas en el Ineos en el Tour de los EAU, una nueva fase llena de ilusión tras 12 años en el Movistar, de donde le hubiera gustado 'salir de otra manera' tras la polémica a la hora de rescindir su contrato.

Al final, aunque quedaron por el camino 'algunas asperezas', el ciclista 'tico' puede vivir un cambio con la ilusión del principiante en el mejor equipo del mundo, donde militan los últimos ganadores del Tour: Egan Bernal, Geraint Thomas y Chris Froome. Su esfuerzo irá orientado a apoyar a los líderes de la escuadra británica.

'Las maneras no fueron las mejores, me hubiera gustado salir de otra forma de Movistar, equipo al que le debo todo, me han apoyado siempre, en los momentos buenos y malos, siempre lo llevaré en mi corazón. Fueron 11 años, pero busco nuevas aspiraciones, nuevos compañeros, eso a veces es necesario. Si las formas hubieran sido otras, mejor'.

Finalmente llegó el acuerdo, aunque por el camino quedaran algunos elementos ásperos.

'Algunas asperezas quedan, pero espero que el tempo las lime. Siempre estaré con ellos, les tengo cariño, no voy a borrar 12 años de mi vida, ojála hubiera vivido una salida diferente, no de la manera tan polémica que se dio. Siempre estaré para ellos cuando me necesiten'

En la nueva vida profesional y personal en las filas del Ineos, Andrey Amador destila 'mucha ilusión en un momento importante, especial, con cambios en muchos aspectos, nuevos compañeros, de sistema de trabajo, de material. Me encuentro motivado, con la misma ilusión del primer año'

Esa ilusión de principiante la comparte en Dubai con otro debutante en el equipo, el español Carlos Rodríguez, de 19 años.

'Los dos vivimos el momento como juveniles, aunque yo ya no lo sea. Nos han acogido muy bien, y ahora lo que queremos es encajar en el grupo de manera satisfactoria y poco a poco adaptarnos'.

Amador, explica en la salida de la primera etapa del Tour que el Ineos 'es el mejor equipo por potencial, pero al final las formaciones tienen sistemas diferentes'.

'Movistar también es un equipazo, siempre lo he dicho. En el nuevo equipo noto diferencias, Ineos es un equipo muy meticuloso en diversos aspectos, por ejemplo con la alimentación, lleva un cocinero en todas las carreras. Luego utiliza un excelente material, en cada área hay grandes profesionales. Cada equipo puede tener cosas mejores y peores'.

El ciclista 'tico' tiene claro cual será su rol en el equipo: le tocará la función del gregario, ya desarrollada en Movistar al servicio de los líderes.

'Lo que no he descubierto ya no lo voy a descubrir ahora, pero sé cual es mi función, quiero ser corredor de equipo, de apoyo a los lideres, que aquí hay muchos. Aspiro a ayudar bien, luego si hay una opción trataría de aprovecharla, pero partiendo del apoyo a los líderes'.

En su primera toma de contacto con los compañeros del Ineos, Amador ha conocido a Chris Froome, no así todavía a Geraint Thomas y Egan Bernal.

'Aquí estoy con Froome, y me parece una persona muy tranquila, muy noble, nos ayuda a acomodarnos en el equipo, y eso se agradece. Las impresiones son muy buenas con Froome, pero hay otros como Pucio o Golas, con gran experiencia en el pelotón. También se puede aprender de ellos. Vamos a ver si en dos meses puedo hablar bien inglés'.

'Ganar me cuesta mucho, más bien es que no gano, solo un par de veces, esa es la realidad. Aquí son necesarios los gregarios, los corredores de soporte, y yo seré uno de ellos, quiero que confíen en mi y aportar así mi granito de arena. Además aspiro a crecer como persona y ciclista'.

Amador sería feliz si el equipo le incluyera en el Giro de Italia, su carrera favorita, donde se convirtió en 2012 en el primer costarricense y centroamericano en ganar una etapa. La gloria volvió en 2016, cuando se enfundó la maglia rosa por un día.

En su palmarés figuran dos puestos en el top ten del Giro, hizo cuarto en 2015 y octavo en 2016.

Si se le habla del ciclismo de su país, apunta con esperanza hacia Kevin Rivera, de 21 años, enrolado en el Androni y con opciones de ir a los Juegos Olímpicos con el maillot de Costa Rica. EFE