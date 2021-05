Andújar: 'Ahora tengo que volver a la tierra'

París, 30 may (EFE).- Como un joven principiante, el español Pablo Andújar saboreaba la victoria lograda en la primera ronda de Roland Garros contra el austríaco Dominic Thiem, una de las mejores de su carrera, y todavía sin creerse mucho que había eliminado al 4 del mundo se apresuraba a afirmar que tiene que poner los pies en tierra.

'Son regalos que te hace el tenis, la carrera. Soy un tío que nunca ha estado en las portadas, en los grandes focos. Para mí estas victorias son como si hubiera venido papá Noel', aseguraba poco después de haber derrotado por 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 y 6-4 al finalista de las ediciones de 2018 y 2019.

Un triunfo que llegó dos semanas después de que en Ginebra venciera al suizo Roger Federer, en el que asegura que es la victoria más importante de su carrera, porque enfrente tenía a 'un mito'. 'Ganar a Roger hace dos semanas me ha hecho creer hoy, en otro momento ese tercer set no sigo creyendo que podía ganarlo', indicó.

Andújar no quiso quitar importancia a su triunfo ante Thiem, aunque el austríaco no atraviese su mejor momento, sobre todo desde el punto de vista mental. Por eso, acudió enseguida a darle ánimos, como hace siempre con sus rivales porque, dice, él sabe bien lo que significa perder.

Hasta esta soleada tarde de París nunca había remontado dos sets en contra y contra ni había ganado a un top 5 en su carrera, lo que otorga al triunfo una enorme dimensión.

'Tengo que volver a bajar a la tierra. Tengo la suerte de tener dos días para disfrutar. Afrontarlo como cuando gané a Roger: al día siguiente tuve que jugar cuartos en Ginebra. Hay que tratar de volver cuanto antes, a la misma situación que antes del partido, y afrontar la segunda ronda igual que ésta. Es un trabajo mental que hay que hacer de concentración', dijo.

Andújar sabe que ha progresado, aunque a sus 35 años no sabe bien cuáles son los motivos de esa mejora. 'Uno trabaja para mejorar ciertas cosas, pero no sabe qué has hecho diferente. Has estado trabajando para que parezca más liberado. Soy bastante temperamental y emocional, y trato de mantener la calma. He sabido gestionar los puntos importantes', señaló.

Buena parte de esos cambios los introdujo durante una lesión: 'lo malo de la lesión es que paré mucho tiempo. Pero lo bueno es que he aprendido a disfrutar todos los torneos que juego. Para mí, jugar contra Thiem en la pista Philippe Chatrier es un regalo y eso hace que luego esté más tranquilo'. EFE