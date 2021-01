Andújar, 'Chaleco' y Benavides acarician la corona

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- Los argentinos Kevin Benavides (Honda) y Manuel Andújar (7240), se mantienen líderes en la categoría de motos y quads, respectivamente, a falta de una jornada para el término del Rally Dakar; y el chileno Francisco 'Chaleco' López (South Racing Can-Cam) fue segundo en la undécima etapa de la categoría de vehículos ligeros, disputada este jueves y, con una diferencia de 18 minutos sobre el segundo, acaricia su segundo Dakar.

Motociclismo: Kevin Benavides a un paso de hacer historia

Kevin Benavides (Honda), tercero en la undécima etapa del Dakar disputada este jueves, es el líder de la general con 4 minutos y 12 segundos de diferencia con el británico Sam Sunderland (KTM), y a falta de una etapa para la conclusión del evento, tiene al alcance proclamarse como el primer campeón sudamericano en la categoría de motos.

'Hemos empujado lo más que hemos podido. Partía tercero y después alcancé a mis compañeros. Me puse delante a abrir durante más de 200 kilómetros. Con Ricky Brabec (defensor del título) he empujado en la parte de dunas. No ha sido fácil. Abriendo pista en estos sectores se pierde mucho tiempo', analizó.

El chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), fue segundo en la etapa, a dos minutos del líder, Sunderland, y se mantiene entre los diez mejores de la general.

Quads: Enrico gana la etapa y Andújar roza el título de campeón

El chileno Giovanni Enrico, ganó la undécima y penúltima etapa del Rally Dakar en la categoría de quads, y permanece segundo en la general, a 25 minutos del argentino Manuel Andújar, a falta de la última especial.

Manuel Andújar es consciente de que para ganar su primer Dakar no puede fallar en la última etapa. El argentino cuenta con una tranquilizadora ventaja de 25 minutos y 54 segundos sobre Enrico.

La peor parte de la prueba se la llevó el francés Alexandre Giroud (Team Giroud), segundo en la general al inicio de la jornada de este jueves, que tuvo que retirarse de la competencia debido a unos problemas en el motor.

SVV: Chaleco enfila su segundo Dakar

Chaleco López (South Racing Can-Am), amplió su ventaja al frente de la general de vehículos ligeros antes de la última etapa del Rally Dakar, que este viernes llevará a los participantes hasta la meta final de Yeda a través de 247 kilómetros de enlace y 200 de especial.

La jornada parece propicia para que 'Chaleco' López celebre su segunda conquista, después de la lograda en 2019, toda vez que cuenta con una ventaja de 18 minutos y 24 segundos sobre el estadounidense Austin Jones. EFE