Andújar dice que se aprovechó de problemas de Verdasco para avanzar en Río

Río de Janeiro, 17 ene (EFE).- El tenista español Pablo Andújar, que venció este lunes a su compatriota Fernando Verdasco por 6-3 y 6-3 en la primera ronda del Abierto de Río de Janeiro, admitió que se benefició de los problemas físicos de su rival y dijo que aún es temprano para pensar en avanzar muy lejos en Brasil.

'Estoy muy contento con la victoria pero obviamente el rival no estaba al cien por cien físicamente y eso ha facilitado las cosas', afirmó el de Cuenca a Efe tras su victoria en Río.

Pese a que comenzó perdiendo la primera manga por 5-0, Verdasco reaccionó y llegó a mostrar que podía remontar pero tuvo que pedir atención médica al comienzo del segundo set y dejó claro desde entonces que no estaba en sus mejores condiciones físicas.

'Para mí es una victoria que cuenta obviamente. A ver si poco a poco encarrilo victorias', afirmo Andújar, que antes cayó en primera ronda en el Abierto de Buenos Aires y en la segunda del de Córdoba.

El duelo entre los españoles se prolongó por una hora y 28 minutos e igualó el histórico de disputas entre ambos ya que Andújar, de 34 años y 59 en la clasificación ATP, ahora tiene las mismos tres victorias que Verdasco, de 36 años y 49 en la lista mundial.

Los dos españoles se habían enfrentado otras cinco oportunidades, con tres victorias para Verdasco, la última de las cuales en Doha este año, en donde se impuso con un contundente 6-4 y 6-3.

'Es algo curioso (estar igualados). Él obviamente es un gran jugador, el historial que él tiene no la tengo yo. Es una simple anécdota. Creo que hemos hecho grandes partidos hoy él no estaba al 100 por ciento y es difícil gestionar cuando enfrentas alguien así', aseguró al referirse a Verdasco, uno de los tenistas activos con mayor número de victorias en el circuito y dueño de siete títulos.

Andújar afirmó que su intención es ir avanzando gradualmente, por lo que considera prematuro repetir el desempeño que tuvo en 2014 en Río de Janeiro, cuando fue semifinalista.

'No (pienso aún en llegar a semifinales). Creo que simplemente miraré el próximo partido para ver qué ocurre. Ahora toca descansar y seguir entrenando. Lógicamente no es el momento de pensar que voy a llegar a semifinales porque todavía estoy en segunda ronda', aseguró.

Agregó que sus malos resultados de comienzo de año no lo desaniman y que seguirá trabajando para comenzar a revertirlos.

'He intentado siempre seguir el camino de estar tranquilo, de seguir trabajando igual y es lo que he hecho en mi carrera', dijo.

'Este año se me han escapado partidos por muy poquito, pero esta victoria (frente a Verdasco) hace bien y esperemos que la perspectiva cambie un poquito y me de un plus de confianza para gestionar los momentos complicados', agregó. EFE