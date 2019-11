Andy Hargreaves: 'El futuro del cambio educativo vendrá del hemisferio sur'

Alejandro Prieto

Montevideo, 9 nov (EFE).- El futuro del cambio educativo, que siempre han liderado los países del norte, vendrá desde el hemisferio sur y de la mano de los movimientos sociales; al menos eso afirma en entrevista con Efe el reconocido investigador y profesor británico Andy Hargreaves.

En una charla a su paso por Uruguay, país al que invitó a ser parte de la red de 8 naciones para la promoción de valores y derechos humanos a nivel educativo que lidera, Atlantic Rim Collaboratory (ARC), Hargreaves reflexiona ante Efe sobre los cambios que se dan en los sistemas educativos a nivel global.

En ese sentido, el británico, que ha escrito más de 30 libros y ha sido asesor en educación de altas autoridades de Escocia y Canadá, indica que si bien las políticas educativas hace diez años se basaban en resultados de mediciones internacionales, esto ha empezado a cambiar.

'En los últimos años pasaron muchas cosas; lo primero es que algunos países están llegando a los límites de lo que pueden hacer para mejorar su rendimiento, no pueden llegar más alto de lo que están. Entonces la estrategia existente se está agotando en cierta forma', explica.

EDUCACIÓN CON INCLUSIÓN Y EMPATÍA

A eso agrega que, en tanto los estudiantes y las escuelas cambian, el problema de los cambios 'es más grande y más complicado' y apela a nuevas habilidades, entre las que destaca 'colaborar, formar equipos y ser inclusivos o empáticos con gente de otras culturas'.

'Ahora el conocimiento es más amplio, tienes niños con necesidades especiales, alguien con autismo, alguien con dislexia, alguien con una dificultad de aprendizaje, alguien con problemas de salud mental; entonces necesitas otra gente en la clase contigo que te pueda ayudar con eso', valora.

Para el experto, cada vez más los sistemas educativos están empezando a considerar estos aspectos para saber 'cómo desarrollar ciudadanos, cómo generar responsabilidad y cómo acoger creatividad e innovación'.

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

En ese plano, Hargreaves sostiene que si bien los avances tecnológicos acarrean un sinfín de nuevas oportunidades y pueden hacer que el aprendizaje sea 'más interesante', ya que implican por ejemplo la capacidad de diseñar robots, también son problemáticos.

'Hay muchas posibilidades pero también problemas enormes. Si la gente pasa todo el tiempo con la tecnología significa que no están haciendo otras cosas, no están hablando o formando relaciones, no están jugando ni interactuando con la naturaleza, no están leyendo cosas más largas', puntualiza.

Además, en cuanto a la incorporación de tecnología dentro de las aulas, Hargreaves mantiene que aunque muchas personas promueven desde un enfoque 'disruptivo' llenarlas de computadoras, se necesita usar 'prototipos' antes de llegar a ese punto.

'Creo que lo que tenemos que hacer (con la tecnología) es ver sus beneficios pero introducirla gradualmente, en una parte del tiempo y no todo el tiempo, con algunos docentes pero no con todos, con algunas escuelas y no con todas', subraya.

EL CAMBIO EDUCATIVO VENDRÁ DEL SUR

Por otro lado, el profesor, cuya visita a Montevideo se dio de la mano del Plan Ceibal, un proyecto educativo que desarrolló Uruguay en 2007 y que entregó una computadora portátil a cada alumno, dice que el liderazgo en el cambio educativo será distinto en el futuro y resalta que el sur de América cumplirá un rol clave.

'He estado trabajando en el campo del cambio educativo casi toda mi carrera y si miras a sus líderes en la teoría y en la práctica lucen como yo, un poco viejos, blancos y del noroeste; pero el futuro del cambio a nivel global creo que ya no se va a ver como yo, vendrá del hemisferio sur, no del norte', opina.

Además, Hargreaves manifiesta que si bien tiene cosas que mejorar, Latinoamérica ha tenido 'los ejemplos más prometedores de cómo engendrar el cambio', no mediante un sistema vertical y burocrático, sino mediante movimientos sociales y trabajo con la comunidad.

En esa línea, el investigador pone como ejemplo el trabajo del modelo pedagógico 'Escuela Nueva', desarrollado en Colombia a mediados de los años 70 para mejorar la calidad y efectividad de las escuelas del país promoviendo la paz y la democracia, ya que, recalca, 'las mejoras ocurren tendiendo redes'.

Por último, el educador afirma que si bien hay 'cosas buenas' como esas que salen de Latinoamérica allí se necesita 'un viraje en la cantidad de recursos y en la mentalidad' para dejar atrás las viejas estructuras y lograr un mejor desarrollo. EFE